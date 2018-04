NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO IN CRISI Grande Fratello 2018 | lui cede a Patrizia | lei?

NINA MORIC e Federica Panicucci contro il Grande Fratello? : Grande Fratello 15: l’indiscrezione su Nina Moric e Federica Panicucci Tra rumors e indiscrezioni, la quindicesima edizione del Grande Fratello continua a far discutere. Se dentro la casa più spiata d’Italia liti e nuovi amori stanno calamitando l’attenzione del pubblico, fuori dalle mura di Cinecittà il reality targato Barbara d’Urso fa chiacchierare ancora di più. A lanciare una serie di gossip sul programma del ...

Gf - la verità di Luigi Favoloso sulla "crisi" con NINA Moric : Non sono di certo ore facili queste per Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, che attualmente è uno dei concorrenti del Gf Nip . Il gieffino, infatti, ha dimostrato di essere piuttosto confuso in ...

Grande Fratello 15 - NINA MORIC sul fidanzato Luigi Favoloso : “Sto guardando una persona che non conosco” : Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, è uno dei concorrenti di questo Grande Fratello 15. Favoloso è un militante di CasaPound e si è candidato con il partito neofascita alle ultime elezioni politiche. “Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata“, ha detto ieri durante la diretta live di Mediaset Extra confermando le sue posizioni politiche. Ma in queste ore sono le parole della fidanzata Nina Moric, a ...

Grande Fratello - Luigi pronto a lasciare NINA? La Moric sbotta : Luigi Favoloso in confusione al Grande Fratello, vuole lasciare Nina? La Moric interviene Luigi Favoloso si è avvicinato davvero molto alla giovane Patrizia Bonetti. A quanto pare, i due concorrenti del Grande Fratello hanno già instaurato un bellissimo rapporto. Amicizia o qualcosa di più?! Sarà solo il tempo a svelarcelo. Intanto, i fan di Nina […] L'articolo Grande Fratello, Luigi pronto a lasciare Nina? La Moric sbotta proviene da ...

GF - NINA MORIC furiosa : "Il mio fidanzato? Vedo una persona che non conosco" : Nina Moric è furiosa. La modella ceca si scaglia contro il comportamento tenuto dal fidanzato Luigi Mario Favoloso al...

NINA MORIC e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : “Una persona che non conosco - non so chi sia…” : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Luigi Favoloso… ahia! NINA MORIC - con cui è fidanzatissimo da 4 anni - ha visto tutto al Grande Fratello. Tempesta in arrivo : mai sentita così la modella : Grande Fratello, le cose per qualcuno si mettono male. O, per citare il diretto interessato, ”qui succede un disastro”. Parole di Luigi Favoloso, che con Patrizia Bonetti è sempre più vicino. Pericolosamente vicino, altrimenti non avrebbe detto quella frase, vi pare? Luigi non è single come Patrizia o come Filippo e Lucia, la prima coppia scoppiata nella Casa di Cinecittà. Ha una fidanzata (famosa) che l’aspetta fuori. È ...

Luigi Favoloso dice al Gf che vuole lasciare NINA Moric? Video : #Luigi Favoloso, fidanzato di #Nina Moric, starebbe pensando di lasciare l'ex moglie di Fabrizio Corona? Il #Grande Fratello starebbe mandando in crisi il giovane che, probabilmente, si sta legando sempre più a Patrizia. Secondo quanto avrebbe riferito Favoloso, la storia con Nina non andava proprio a gonfie vele [Video], prima della sua entrata al Gf. Nell'edizione di quest'anno sono stati scelti concorrenti non vip che hanno una storia con un ...

Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso lascia NINA MORIC per Patrizia? La showgirl rompe il silenzio sui social : Grande Fratello 2018 , Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? La showgirl croata dice la sua sui social(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT)

NINA MORIC al GF 15 dopo le parole di Luigi Favoloso sulla Bonetti? : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti: flirt al GF? Nina Moric rompe il silenzio Nina Moric ha finalmente rotto il silenzio dopo il presunto avvicinamento tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti avvenuto recentemente al Grande Fratello 15. La modella ha scritto infatti un lungo post su Facebook, in cui ha affermato che molti suoi fan le avevano chiesto durante questi giorni il perchè lei sia sempre stata restia a pubblicare stati o qualsiasi altra ...

Luigi Favoloso vuole lasciare NINA Moric? Le ultime dichiarazioni al GF : Luigi Favoloso pronto a lasciare Nina Moric dopo il suo ingresso al Grande Fratello? Le sue parole all’interno della Casa Luigi Favoloso, entrato al Grande Fratello come fidanzato di Nina Moric, potrebbe aver manifestato la volontà di ritornare single all’interno della Casa più spiata d’Italia. Come mostrato infatti oggi durante il day time il ragazzo, […] L'articolo Luigi Favoloso vuole lasciare Nina Moric? Le ultime ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. È NINA Moric? : Sembra che l'attrazione tra Luigi Favoloso, attuale fidanzato di Nina Moric, e Patrizia Bonetti sia sempre più forte. I due inquilini della casa più spiata d'Italia sembrano aver passato la notte insieme. Mentre si preparavano per andare a dormire infatti Patrizia, in vestaglia, si è avvicinata a Luigi, sedendosi al suo fianco. Lui l'ha avvertita: Abbiamo un grave problema. Vattene perché qui succede un disastro. Alla fine però sembra che ...

Grande Fratello - il fidanzato di NINA MORIC sempre più vicino a Patrizia : «Tra noi c'è sintonia» : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della...

Grande Fratello - il fidanzato di NINA MORIC sempre più vicino a Patrizia : 'Tra noi c'è sintonia' : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. ...