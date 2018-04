New Gundam Breaker | aggiunti nuovi Gunpla al roster

eurogamer

: Bandai Namco condivide altri dettagli sul suo #NewGundamBreaker. - Eurogamer_it : Bandai Namco condivide altri dettagli sul suo #NewGundamBreaker. -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Bandai Namco Entertainment Europe, dopo le ultime informazioni sul suo New, ha svelatodettagli sul titolo che sarà disponibile in Italia dal 21 giugno in versione fisica per PlayStation 4 e dal 22 giugno in digitale per PlayStation 4 e PC via STEAM e altri distributori.Newpermetterà una grande varietà di personalizzazione, inclusi teste/caschi, braccia, torso, gambe, zaini e molte altre parti. Inoltre, anche la dimensione delle parti può essere cambiata e la musica delle battaglie personalizzata.I giocatori non dovranno affrontare solamente piccoli nemici con le loro mobile suits in scala 1/144 ma anche enormi nemici e astronavi come la Celestial Being.Read more…