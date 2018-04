Nel Def vince la prudenza sulla crescita | per il rilancio serve la politica

Migranti - gli sbarchi crollano ma Nel Def aumentano i costi : I dati che arrivano dal Viminale sono positivi. Negli ultimi dieci mesi è di quasi 105mila persone il saldo negativo in termini di arrivi di immigrati. I dati che arrivano dal ministero dell'Economia, però, non sono altrettanto buoni. Il Documento di Economia e Finanza (Def) ha, infatti, certificato che, nonostante sia crollato il numero degli stranieri che sbarcano sulle nostre coste, continua ad aumentare la spesa per far fronte alle ...

Padoan spinge l'asticella del Pil fino al 2% - ma Nel Def avverte sui rischi dai dazi Usa : Le stime del Pil, messe nero su bianco nel Def, hanno tutte l'1 davanti: +1,5% nel 2018, +1,4% nel 2019, +1,3% nel 2020. Dati "incoraggianti", come li ha definiti lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, presentando il Documento dopo il via libera da parte del Cdm, ma è stato lo stesso ministro a spingere più in su l'asticella della crescita: "Il Pil italiano può andare almeno al 2%".Scenario possibile? "Non ...

DEF - via libera del CdM. Previsto rallentamento della crescita Nel 2019 : Teleborsa, - Il Consiglio dei Ministri , su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan , ha approvato il Documento di economia e finanza , DEF, 2018, Previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica , legge 31 dicembre 2009, n. 196, . Secondo il DEF il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a ...

Def : disoccupazione giù al 10 - 7% Nel 2018 - sotto il 10% dal 2020 : Il trend positivo dell'economia fa prevedere un calo della disoccupazione al 10,7% nel 2018, al 10,2% nel 2019 e al 9,7% nel 2020. E' quanto si legge in una bozza del Documento di economia e finanza approvato in Consiglio dei ministri. "Il rafforzamento della crescita nel 2017 - dice il testo - e le buone prospettive per il 2018 consentono di nutrire una ragionevole fiducia nel ...

Def : bozza - tasso disoccupazione al 10 - 7% Nel 2018 - scende fino al 9 - 1 in 2021 : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Il tasso di disoccupazione 2018 si attesta al 10,7%, in discesa rispetto all’11,2% dello scorso anno. Il percorso di riduzione prosegue nel 2019 (10,2%), nel 2020 (9,7%) e nel 2021 (9,1%). E’ quanto si legge nelle tabelle contenute nella bozza del Def, esaminato oggi dal consiglio dei ministri. L'articolo Def: bozza, tasso disoccupazione al 10,7% nel 2018, scende fino al 9,1 in 2021 sembra essere il ...

Il Cdm approva il Def : Crescita all'1 - 5% confermata Nel 2018 - : ... specificando che documento "non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo; è una fotografa della situazione tendenziale dell'economia italiana ed emerge un quadro ...

Zona Euro - deficit/PIL in discesa Nel 2017 : Teleborsa, - Nel 2017 migliorano deficit e debito in EuroZona e nell'Unione Europea. Secondo gli ultimi numeri pubblicati da Eurostat nella Zona Euro il rapporto deficit/PIL è sceso allo 0,9% dall'1,5%...

Def : Pil più forte delle stime Nel 2018 - poi giù con l'Iva : ... citando fonti del Ministero dell'Economia, precisando che 'le indiscrezioni riportate da alcune agenzie di stampa sono soltanto ipotesi ancora allo studio'. Il governo potrebbe presentare il Def in ...

Quali sono le maggiori difficoltà Nel definire le cause e Nel mettere a punto i trattamenti della Sindrome di Guillain-Barré : Un gruppo di esperti spagnoli ha eseguito una revisione della letteratura scientifica sulla Sindrome di Guillain-Barré per comprendere Quali siano stati, finora, gli ostacoli incontrati nell’individuazione delle cause e nella definizione di trattamenti efficaci per questa patologia. I risultati hanno dimostrato che la complessità della malattia pone ancora difficili sfide ai ricercatori. Villar e colleghi sono partiti dal seguente quesito, ...

Azione e adrenalina Nel nuovo trailer di Defector - videogioco VR che sembra ispirato a Mission Impossible : Spesso i film d'Azione propongono allo spettatore situazioni surreali, nel quale l'eroe di turno compie imprese sovrumane per salvare il mondo dal cattivo di turno. Defector , titolo VR per Oculus Rift dai ragazzi di Twisted Pixel, sembra davvero essersi ispirato a quel genere di film per portare sul piccolo schermo dei visori delle ...

Nel Parlamento russo definiti un crimine di guerra i raid missilistici contro la Siria - : Gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno compiuto questa notte un attacco missilistico contro la Siria in risposta al presunto attacco chimico nella Ghouta orientale, categoricamente ...