Negrita | Il nuovo album? A base di guacamole | pastasciutta e gin tonic

radioitalia

: Ore 14.30 doppio nuovo annuncio del #ciociariaopenair2018 ! Are you ready?! #negrita #alborosie #frahquintale #cosmo - CiociariaOA2018 : Ore 14.30 doppio nuovo annuncio del #ciociariaopenair2018 ! Are you ready?! #negrita #alborosie #frahquintale #cosmo - reggiosera : Fiere, apre il nuovo Lime Space per eventi. Terrà fino a 7mila e 500 posti. A luglio i concerti di Ermal Meta, Capa… - Strill_it : Dopo la pausa seguita al minitour mondiale dell’ottobre 2016 (Londra, Tokyo, Los Angeles), con un nuovo album dal t… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Lo fanno in occasione della loro partecipazione alla puntata in onda questa sera , 26 aprile, alle 21.10 su Radio Italia , Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it . Qui sotto potete vedere ...