' Ndrangheta | sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma

Reggio Calabria - sequestrati beni per 50 milioni a imprenditore sospettato di legami con la ' Ndrangheta : beni per 50 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria , su disposizione della Corte d'appello, a Giuseppe Rocco Rechichi, di 60 anni, imprenditore ...

‘ Ndrangheta - fermati 4 imprenditori di Reggio Calabria : sequestrati 50 milioni di beni : Gli imprenditori accusati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio avrebbero contato sull'appoggio delle più pericolose cosche cittadine per accumulare enormi profitti illeciti, riciclati poi in fiorenti attività commerciali.Continua a leggere

' Ndrangheta - in manette i palazzinari dei clan. Sequestrati beni per 50 milioni di euro : Arrestati quattro imprenditori: erano il riferimento del clan Tegano nell'edilizia di Reggio Calabria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa,...

Reggio Calabria - chirurgo al servizio della ' Ndrangheta . Sequestrati 19 milioni di euro : Ricoverava i boss per evitare loro il carcere. Il professionista da anni dichiarava redditi in gran parte erogati dalla Asl

Ndrangheta - 27 persone fermate - sequestrati beni per 100 mln di euro : Maxi operazione da parte di Dia, Carabinieri e Guardia di finanza di Reggio Calabria e Firenze. le accuse vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dall'usura alsequestro di persona e ...

'Ndrangheta in Calabria e Toscana : 41 arresti - sequestrati 120 mln : Roma, 19 feb. , askanews, Doppio blitz contro i patrimoni della 'Ndrangheta in Calabria e Toscana: in totale 41 persone sono state fermate o arrestate in un due distinte, ma collegate, operazioni ...