NBA 25 04 | James regala il vantaggio ai Cavs | vincono Raptors | Thunder | Rockets

Basket - playoff NBA : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

NBA Playoff 2018 : LeBron James show! Cleveland va sul 3-2. Houston chiude sul 4-1. Vittorie di Toronto e Oklahoma : Semplicemente LeBron James. Il nativo di Akron porta da solo sul 3-2 la sua Cleveland nella serie contro Indiana, dopo il 98-95 di gara-5. I Cavs ringraziano il loro leader che segna 44 punti e soprattutto decide la partita con due giocate nel finale da leggenda: prima la stoppata a tre secondi dalla fine su Oladipo e dopo il timeout ecco la tripla della vittoria sulla sirena che fa impazzire la Quicken Loans Arena. Cleveland riesce a tornare ...

NBA - il super canestro di LeBron James allo scadere contro Indiana in gara-5 : Tranne lui e la sua capacità di dominare, di saper essere ancora " nonostante le 15 stagioni nella lega sul groppone e nelle giunture " il miglior giocatore del mondo. Ne sono arrivati e passati ...

Playoff NBA - Cleveland-Indiana 98-95 : LeBron James vince Gara-5 sulla sirena - Cavs avanti 3-2 : Se c'è qualcuno che poteva salvare questa assurda, incredibile e imprevedibile stagione dei Cleveland Cavaliers , quello non poteva che essere LeBron James. Il Re ha ancora una volta salvato i suoi ...

NBA - Mike D'Antoni su James Harden : "Non è che io gli dico cosa fare e lui lo fa" : Parole che l'allenatore ex Milano e Treviso conferma anche ai microfoni di Sky Sport prima di gara-4, la seconda al Target Center, contro dei Timberwolves ringalluzziti dalla vittoria nell'ultima ...

Playoff NBA - LeBron James raggiunge Michael Jordan - ma che fastidio Lance Stephenson... : Ogni partita che passa, LeBron James rischia di superare o stabilire qualche nuovo record nella sua straordinaria carriera. Normale, quando si ha un curriculum alle spalle lungo quindici anni giocato ...

Playoff NBA 2018 - Indiana-Cleveland 100-104 : i Cavs sono ancora vivi - James e Korver firmano il 2-2 : Lo spartito delle partite tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers sta cominciando ormai a seguire sempre lo stesso spartito. In mezzo a uno scontro duro, fisico e a volte sopra la linea , ...

NBA - Cleveland - che stile : completi firmati per tutta la squadra - cortesia di LeBron James : Al momento dell'arrivo alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, sede di gara-3 della serie di primo turno tra Indiana e Cleveland, del pullman con tutti i Cavs al gran completo, una scena quasi ...

NBA - playoff : James trascina Cleveland in gara-2 - Houston allunga : Nba, playoff: James trascina Cleveland in gara-2, Houston allunga Nella notte Nba un super LeBron James mette a referto una doppia doppia da 46 punti e 12 rimbalzi per trascinare Cleveland alla vittoria in gara-2 playoff contro Indiana (100-97) e portare la serie sull’1-1. Utah sbanca Oklahoma (102-95) con Mitchell sugli scudi grazie a 28 […]

NBA 2018 : Lebron James spaziale! I Cavaliers riportano in parità la serie con i Pacers. Colpo Jazz a Oklahoma - Rockets sul 2-0 contro i Wolves : Un Lebron James stratosferico mette il suo sigillo su una notte da re e regala ai Cleveland Cavaliers il pareggio nella serie contro gli Indiana Pacers. Alla Quicken Loans Arena c’è il marchio di Lebron impresso in maniera indelebile sulla vittoria dei padroni di casa per 100-97, un successo che riapre di fatto i giochi nella serie, ora in parità sull’1-1 dopo il tonfo dei Cavs in gara-1. Lebron James mette a referto tutti i punti ...

NBA - James Harden è sicuro : 'Nessuno ha creato quanto me nella storia della NBA' : In questo momento è difficile trovare una persona al mondo che se la stia godendo più di James Harden. Aspettando il più che probabile premio di MVP a fine stagione, la stella degli Houston Rockets ha ...

NBA Playoff - Cleveland Cavaliers - LeBron James/ Brutta sconfitta contro Indiana Pacers : Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: Brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

NBA - Cavs ko - Belinelli ferma James : ANSA, - ROMA, 7 APR - Notte spettacolo in Nba con un Lebron James in condizione super, fermato solo da un altrettanto super Marco Belinelli. La sfida tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia si è ...