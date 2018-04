Nato a Casal di Principe | la recensione sul film di Bruno Oliviero con Alessio Lapice e

correttainformazione

: Nato a Casal di Principe: il film di Europictures che narra una storia vera - crono_news : Nato a Casal di Principe: il film di Europictures che narra una storia vera - NapoliNelCinema : NATO A CASAL DI PRINCIPE CONFERENZA STAMPA - NatoACasale : La conferenza stampa di Nato a Casal di Principe avvenuta al cinema Barberini il 18 aprile. -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Arriva nelle sale il nuovodiretto dadicon, Massimiliano Gallo e Donatella Finocchiaro. Vi forniremo lae un’intervista esclusiva. “I ragazzi del muretto” era una vecchia serie di successo andata in onda a inizi anni 90. Tra i protagonisti c’era un giovane attore in rampa di lancio: Amedeo Letizia. Amedeo, prima di girare quello che sarà un lavoro che lo renderà un volto noto a tutto il pubblico, era stato colpito da un dramma familiare, la scomparsa del fratello Paolo. Tornare a casa, affrontare quella realtà dove era cresciuto, che lo aveva formato, per ritrovare il fratello andato a finire in mano a chissà quale giro, sarà una sfida difficile per Amedeo. I familiari riusciranno mai a riabbracciare il loro piccolo Paolo? Intervista esclusiva al regista dele al protagonista“Dal ...