Napolitano | polizia postale indaga sugli haters

Napolitano : Polizia indaga su ingiurie : ANSA, - ROMA, 26 APR - La Polizia postale ha avviato un'indagine e accertamenti per individuare glia autori dei post ingiuriosi nei confronti dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano . Le ...

Indagine della polizia postale sui messaggi ingiuriosi a Napolitano sui social : La polizia postale ha avviato un' Indagine e accertamenti per individuare gli autori dei post ingiuriosi nei confronti dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano . Le verifiche, secondo ...

Odio social su Napolitano - polizia apre indagine : La polizia Postale ha aperto un' indagine a seguito dei pesanti insulti social all'indirizzo del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano , che in queste ore sta recuperando dopo un ...

Napolitano - polizia postale indaga su insulti social. Il chirurgo 'Presidente continua a migliorare' : Solidarietà al presidente emerito arriva anche dal mondo medico. 'La Fondazione Cuore Domani - dichiara Alessandro Parolari , presidente della Sicch Research Onlus - esprime la più ferma condanna per ...

Napolitano - polizia postale indaga su insulti social. Musumeci 'Presidente continua a migliorare' : Solidarietà al presidente emerito arriva anche dal mondo medico. 'La Fondazione Cuore Domani - dichiara Alessandro Parolari , presidente della Sicch Research Onlus - esprime la più ferma condanna per ...

La polizia postale apre un indagine sugli insulti social a Napolitano : La polizia postale ha aperto un'indagine in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sui social, molti utenti hanno commentato la notizia, augurandosi un esito negativo per la sua operazione: un odio condannato all'unanimità dal mondo politico. L'intervento del capo della polizia ...