Napoli | nuovo agguato di camorra | ucciso come un boss a 19 anni | ferito l' amico

Napolitano - il nuovo bollettino : «Il momento difficile è passato»Video Un caso gli insulti social : Il chirurgo del San Camillo: «Le coronarie staccate e riattaccate». Il nuovo bollettino delle 18: «Il paziente respira da solo»

Odio e insulti social contro Giorgio Napolitano/ Video - operato al cuore : nuovo bollettino “piccoli progressi” : Giorgio Napolitano, operato d’urgenza al cuore, Video, come sta? 3 ore sotto i ferri, intervento riuscito. Il Presidente Emerito si trova attualmente in terapia intensiva dopo l’operazione(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:08:00 GMT)

Napoli - la stesa del 25 aprile : nuovo raid a pochi passi dal Policlinico : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi nella zona dell?Anticaglia, a pochi passi dal Vecchio Policlinico. I residenti parlano di almeno sei o sette colpi, che...

Simona Napolitani - il nuovo giudice di Forum : Simona Napolitani La scomparsa lo scorso 25 marzo dell’amatissimo avvocato Maretta Scoca, presente a Forum per ben 11 anni, ha lasciato un grosso vuoto nel tribunale più longevo della tv, e allo stesso tempo portato la trasmissione condotta da Barbara Palombelli a trovare un nuovo giudice arbitro pronto a dirimere le numerose cause affrontate quotidianamente in aula. La scelta è ricaduta su Simona Napolitani, avvocato napoletano di 58 anni, che ...

Napoli - è ripartita la giostra del gol : 16 marcatori diversi - è nuovo record : L?ultimo in ordine d?arrivo si chiama Lorenzo Tonelli. Con il gol di ieri sera contro l?Udinese al San Paolo, il centrale ex Empoli si è iscritto alla lunga lista di...

“La Juventus è già defunta” - i tifosi del Napoli preparano un nuovo ‘funerale’ : entusiasmo partenopeo per lo scontro diretto di Domenica [FOTO] : La 33^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, continua la corsa scudetto tra Juventus e Napoli, la prossima giornata preannuncia grande spettacolo e scintille. Impresa del Crotone che davanti al pubblico amico ha fermato la capolista, vantaggio di Alex Sandro, poi il pareggio firmato da Simy con una rovesciata in stile Cristiano Ronaldo. Prima l’inferno poi il paradiso per la squadra di Sarri che è passata in ...

Scudetto - Juventus da +9 a +4 in 6' : il Napoli ci crede di nuovo : Fino a stasera, Cristiano Ronaldo e Simy Tochukwu Nwankwo avevano in comune solo vaghi incroci calcistici portoghesi. CR7 ha iniziato dal suo Paese il viaggio verso la vetta del mondo, da giovane fenomeno allo Sporting. E il centravanti del Crotone è stato pescato proprio nella serie B lusitana, dal Gil Vicente, nell'estate del 2016. Poi accade che nell'ultimo turno ...

Napoli - nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il 'branco selvaggio' lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due passi dai grandi ...

Napoli - nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il «branco selvaggio» lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due...

Acquera - Presentato a Napoli il nuovo player mondiale dell yachting : Acquera: Presentato a Napoli il nuovo player mondiale dello yachting che offre servizi e cura del cliente a 360° per la nautica di lusso Oltre ai vertici della società, Stefano Tositti e Carlo Greco, ...

DIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri : il nuovo governo-Napolitano : Attenzione, si prepara una svolta. Due segnali: la svolta europeista di Di Maio e il centrodestra unito al Quirinale. Napolitano infatti sta lavorando per un governo M5s-Pd. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:00:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Tra Mattarella e il nuovo governo, la grana Berlusconi, int. a L. GhelfiCONSULTAZIONI & GOVERNO/ I veri poteri non hanno ancora parlato, di G. Sapelli

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...