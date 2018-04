Napoli | Mertens alla nonnina | ' Anche io ti amo'

Napoli - la festa continua a Castel Volturno. E la nonna si dichiara a Mertens : Un giorno di festa grande a Castel Volturno , sequel di quanto accaduto dopo la notte del trionfale successo in casa della Juventus e che ha definitivamente riaperto il discorso Scudetto . Una ...

Pagelle Juventus-Napoli 0-1 : Koulibaly decisivo - Dybala e Mertens sottotono - Insigne il più ispirato : Il Napoli espugna l’Allianz Stadium con un gol di Koulibaly e accorcia ad un sol punto la distanza dalla Juventus, sorpresa tra le mura amiche da un colpo di testa del difensore. Bianconeri decisamente sottotono e messi alle corde dai ragazzi di Sarri, che trovano il gol in extremis. Di seguito, le Pagelle del match tra Juventus e Napoli: JUVENTUS Buffon 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match. ...

Juventus-Napoli 0-0 | La diretta Dybala e Mertens subito in campo : Annullare le differenze di 4 punti in classifica, 200 milioni di fatturato e 150 di monte ingaggi. È la sfida, difficile ed esaltante come tutto questo suo campionato, che il Napoli lancia...

Juventus-Napoli - Allegri con Dybala - Sarri con Hamsik e Mertens : Una Torino quasi estiva , raggiunti i 28 gradi di massima nel pomeriggio, fa da cornice alla partita dell'anno in Serie A, che può valere lo scudetto 2017/18. Ennesimo "tutto esaurito" allo Stadium, ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Napoli - conto alla rovescia per la Juve : Mertens ancora preferito a Milik : Napoli - Il conto alla rovescia si assottiglia e di conseguenze aumenta l'attesa, con la febbre per la partita scudetto contro la Juventus che inizia a dilagare in città. Oltre tremila tifosi si sono ...

Napoli - mille tifosi salutano la squadra prima della partenza per Torino. Sarri ha scelto : Mertens guiderà l'attacco : Napoli - 'Forza Napoli, non mollare proprio adesso'. I tifosi credono nell'impresa e hanno trasmesso un messaggio di grande carica alla squadra prima della partenza per Torino in vista del big match ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...

Napoli - Sarri in bilico tra Milik e Mertens : in difesa torna la certezza Koulibaly : Milik o Mertens. E' questo il dubbio di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con la Juventus allo Stadium. Il Napoli ha ritrovato entusiasmo dopo il 4-2 con l'Udinese e sta preparando il big match ...

Napoli - De Magistris : 'Spero che Sarri resti. Contro la Juve al 90' palla a Mertens' : 'Lo farei Ministro dello Sport. Mi piace il Sarrismo che attraversa la nostra città. I tifosi si stringono attorno a lui, con quella splendida bandiera in curva B dove da giovane andavo anche io. Noi ...

Juventus-Napoli - probabili formazioni : bocciati Dyabala e Mertens : Juventus-Napoli- Pochi giorni al big match tra Juventus e Napoli. Tante le novità delle ultime ore. Massimiliano Allegri sembrerebbe esser indirizzato sul 4-3-3, con la clamorosa esclusione di Paulo Dybala dal 1′ e l’inserimento di Mandzukic e Douglas Costa dall’inizio. Esclusione eccellente anche per Sarri, il quale sarebbe pronto a lasciare fuori Mertens, affidando il […] L'articolo Juventus-Napoli, probabili ...

Verso Juventus-Napoli - Dybala e Mertens rischiano : Nella settimana di Juve-Napoli aspettiamoci di tutto. Frenate bianconere a Crotone , con rovesci di Simy, , lampi azzurri contro l'Udinese con impennate in classifica da -9 a -4, e nessuna certezza. ...

Mertens è andato in blocco. E il Napoli ora soffre : Zero gol nell'ultimo mese per Dries Mertens. Il fantasista belga del Napoli è andato in crisi realizzativa nel momento più delicato della stagione. E non a caso il Napoli da inizio marzo ha trovato ...