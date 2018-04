Napoli | Maradona | ' Scudetto? Speriamo che la fortuna abbandoni la Juve'

Napoli - Maradona : 'Speriamo che il c*** abbandoni la Juve' : Napoli - 'Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la lotta ...

Simeone prepara lo sgarbo a Maradona : vuole segnare al Napoli : Maradona è l'idolo degli argentini e un amico di suo padre, ma Giovanni Simeone non ci pensa . Come scrive Il Corriere dello Sport , l'attaccante viola, domenica contro il Napoli, penserà soltanto a fare gol. È a meno due dal record personale in Serie A e fin da domenica proverà a segnare per battersi. Davanti troverà un ...

Maradona esulta per vittoria Napoli : ROMA, 22 APR - esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di ...

Juventus-Napoli 0-1 - Maradona scatenato : entusiasmo alle stelle sui social [FOTO] : Juventus-Napoli 0-1, colpo grosso della squadra di Maurizio Sarri che si è aggiudico un fondamentale scontro scudetto, adesso un solo punto di distacco in classifica e calendario che sorride al club azzurro. Notte di festa a Napoli, caroselli, fuochi d’artificio ed in 20mila all’aeroporto per ringraziare gli eroi dello Stadium, il più scatenato di tutti Lorenzo Insigne mentre il tecnico Maurizio Sarri prova a mantenere i piedi per ...

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

La gioia di Maradona dopo la vittoria del Napoli sulla Juve 'Mamma mia ' : 'Mamma mia', posta su Facebook Diego Maradona. 'Complimenti a tutti, vittoria di grande prestigio', cinguetta felice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Molti i complimenti ricevuti da ...

Maradona scatenato ad Amici : “Juve-Napoli? Ecco cosa dico…” : Maradona show ad Amici di Maria De Filippi. L’ex Pibe de Oro ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi, Maradona non ha di certo dimenticato l’amore della sua vita, il Napoli, che proprio oggi sfiderà la Juventus in quella che può considerarsi una vera e propria sfida scudetto: “Non bisogna mai parlare prima delle partite, le partite bisogna giocarle” la sua risposta a chi gli ha chiesto del match dell’Allianz Stadium, a cui ...

Show di Maradona ad Amici : “mi sembra di essere a Napoli” : In attesa del big match di domani tra Juventus e Napoli, Show di Diego Armando Maradona ad Amici, ospite speciale della terza puntata. Standing ovation da parte della commissione e del pubblico al momento dell’ingresso in studio e con l’annuncio da parte di Maria De Filippi, “Mi sembra di essere a Napoli”, ha detto un entusiasta Maradona. Serata incandescente, balletto anche con Belen Rodriguez. L'articolo Show di ...

DIEGO ARMANDO MARADONA/ Ospite di Maria De Filippi : parlerà di Juventus-Napoli? (Amici 2018) : DIEGO ARMANDO MARADONA: il Pibe de Oro Ospite di Maria De Filippi ad amici. Dopo Francesco Totti un altro grande numero 10 sbarca su Canale 5, e la data non sembra casuale...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:20:00 GMT)