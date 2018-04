Terrorismo - migrante del Gambia fermato a Napoli : 'Volevano che mi lanciassi con un'auto sulla folla' : Un migrante del Gambia, il 21enne Alagie Touray , è stato arrestato a Napoli nel corso di un' operazione antiTerrorismo condotta da polizia e carabinieri. La polizia ha smentito la pianificazione di ...

Napoli - fermato migrante del Gambia : "Mi chiesero di lanciarmi con un'auto sulla folla - ho detto no" : A carico del presunto terroristaislamico c'è unvideo in cui giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. Ilvideo è stato pubblicato su Telegram dove il 21enne avrebbe ricevuto la richiesta di lanciarsi sulla follaa bordo di un'auto. E' stato fermato all'uscita della moschea diLicola, in provincia di Napoli

Napoli - fermato migrante : 'Dovevo lanciarmi sulla folla con l'auto' | : Operazione antiterrorismo in Campania: dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, proveniente dal Gambia, progettava un attentato. Aveva chiesto asilo politico, ma la pratica per la concessione era in ...

Napoli - pianificava un attentato : fermato migrante del Gambia | : A carico del presunto terroristaislamico c'è unvideo in cui giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. Ilvideo è stato pubblicato su Telegram dove il 21enne avrebbe ricevuto la richiesta di lanciarsi sulla follaa bordo di un'auto. E' stato fermato all'uscita della moschea diLicola, in provincia di Napoli

Napoli - fermato presunto terrorista gambiano : 'dovevo lanciarmi con auto su folla' : Si tratta di un migrante che aveva chiesto asilo politico. Secondo le indagini aveva in progetto un attentato - Nel corso di un'operazione antiterrorismo, condotta da polizia e carabinieri è stato ...

Terrorismo - pianificava un attentato : fermato a Napoli un migrante del Gambia : Terrorismo, pianificava un attentato: fermato a Napoli un migrante del Gambia Terrorismo, pianificava un attentato: fermato a Napoli un migrante del Gambia Continua a leggere

Operazione antiterrorismo a Napoli - fermato migrante - : Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo arrestato, proveniente dal Gambia, progettava un attentato. Aveva chiesto asilo politico, ma la pratica per la concessione era ancora in fase di valutazione

Napoli - fermato cittadino del Gambia da Digos e Ros. “Emerso progetto di un attentato” : Un cittadino del Gambia è stato fermo a Napoli nel corso di un’operazione antiterrorismo condotta dalla Digos e dal Ros. Secondo l’agenzia Ansa dalle indagini coordinate dalla Procura sarebbe emerso il progetto di un attentato. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. L'articolo Napoli, fermato cittadino del Gambia da Digos e Ros. “Emerso progetto di un attentato” proviene ...

Operazione antiterrorismo a Napoli - fermato migrante : Operazione antiterrorismo a Napoli, fermato migrante Dalle indagini sarebbe emerso che l’uomo arrestato, proveniente dal Gambia, progettava un attentato. Aveva chiesto asilo politico, ma la pratica per la concessione era ancora in fase di valutazione Parole chiave: ...

Fermato a Napoli un immigrato del Gambia : preparava un attentato : Brillante operazione di intelligence delle nostre forze dell’ordine che hanno bloccato un immigrato del Gambia, richiedente asilo in Italia. L’uomo

Terrorismo - fermato migrante a Napoli : 9.41 Un migrante del Gambia è stato arrestato a Napoli nell'ambito di un'operazione antiTerrorismo,condotta da Polizia e Carabinieri. Dalle indagini, coordinate dalla Procura, sarebbe emerso un progetto di attentato, L'uomo arrestato aveva chiesto asilo politico; la pratica per la concessione era ancora in corso di valutazione.

Napoli - poliziotti schiaffi e pugni a un ragazzo/ Video - "non ti sei fermato - ora sono problemi tuoi" : Napoli, poliziotti schiaffi e pugni a un ragazzo: Video, non si era fermato all'alt. Picchiato brutalmente, è rissa in strada: agenti nella bufera, la posizione del Questore.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Napoli - 15enne armato fermato davanti alla scuola da poliziotto fuori servizio : Libero dal servizio, un poliziotto che presta servizio di volante ha notato un ragazzino armato nei pressi di un istituto scolastico a Capodimonte, il volto coperto da uno scaldacollo e un cappellino ...

Napoli - fermato contrabbandiere con il borsone carico di sigarette : Gli agenti del commissariato di polizia San Giovanni hanno fermato un uomo a bordo di una Fiat Panda che ha tentato di eludere un controllo tra via Figurelle e via Marghieri. I poliziotti hanno ...