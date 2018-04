Napoli | calci d' angolo letali | alla scoperta degli schemi di Sarri

Napoli - l'arma in più di Sarri : azzurri vincenti da calcio piazzato : Il successo a Torino è arrivato nel modo migliore per i tifosi napoletani, all'ultimo respiro. Ma il respiro degli azzurri non l'ha tolto solo la vittoria dello Stadium, perché quello di aprile è ...

Pagelle / Juventus Napoli (0-1) Fantacalcio - i voti : Koulibaly fantastico - il migliore (Serie A 34^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella partita per la 34^ giornata di Serie A. Koulibaly migliore in campo(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Napoli - bel calcio e personalità : così si vince lo scudetto - merito del maestro Sarri : Blitz del Napoli nella gara di campionato contro la Juventus, importante successo della squadra di Maurizio Sarri grazie alla rete di Koulibaly nel finale, adesso il vantaggio psicologico è tutto per gli azzurri. Il calendario sorride infatti al Napoli ma non solo la Juventus è nervosa ed in grossa difficoltà, Allegri sbaglia tutto ed il contraccolpo dell’eliminazione in Champions League e di questa sconfitta contro il Napoli può fare la ...

PAGELLE/ Juventus Napoli (0-1) Fantacalcio - i voti della partita : (Serie A 34^ giornata) : Le PAGELLE di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 23:30:00 GMT)

Juventus-Napoli 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/27 LaPresse ...

Calcio : Juve-Napoli 0-1 - partenopei a -1 : 22.39 Clamoroso allo 'Stadium': il Napoli fa il colpaccio nella sfida scudetto con la Juventus (0-1), i partenopei salgono a -1 dai bianconeri a quattro giornate dalla conclusione del campionato. Chiellini subito ko, esce dopo 11'. Il Napoli fa la partita, ma la prima occasione è per la Juve (16'): palo di Pjanic su punizione deviata dalla barriera Buffon para su Mario Rui (21'),poi Ham sik impreciso (24'). Il Napoli gioca,la Juve controlla. ...

Pagelle/ Juventus Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo) : Buffon (voto 6) poco impegnato, attento su un paio di conclusioni da lontano. Chiellini (sv) costretto a dare forfait, al suo posto all'11' entra Lichtsteiner (5.5) che soffre un po' l'intraprendenza di Callejon su quel lato del campo. Howedes (5.5) sembra faticare come centrale, posizione nella quale deve spostarsi dopo il ko per Chiellini. Benatia (5.5) rimedia un giallo e appare spesso in ritardo, Asamoah (6) è più generoso e almeno prova a ...

Juve-Napoli - molto più di una partita di calcio : due mondi contro : molto più di una partita di calcio. Juve-Napoli di stasera che può valere un pezzo di scudetto è la sfida tra due mondi contro: le due principali squadre che rappresentano le due Italie più diverse, quella del Nord sabaudo e quella del Sud borbonico. Sono due Italie unite dalla stessa appartenenza nazionale ma separate da non indifferenti dettagli culturali e identitari, con la ferita aperta della spedizione dei mille che ha fatto l’Italia ...

Calcio - Serie A 2018 : Juventus e Napoli - tocca a voi! Lo scudetto in palio in un match per cuori forti : Scrivere la storia e regalare un’emozione indimenticabile ai propri tifosi. Questo è l’unico elemento che accomuna Juventus e Napoli, che domani, domenica 22 aprile, daranno vita all’Allianz Stadium alla sfida delle sfide, un match che vale una fetta consistente di scudetto, conteso tra due squadre che hanno letteralmente fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva esercitando sul torneo un dominio senza precedenti. La ...

Juventus-Napoli - clamoroso sfottò dei calciatori azzurri [VIDEO] : Juventus-Napoli, si avvicina sempre di più il match scudetto valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, scontro fondamentale per il proseguo del campionato. Partita che non ha bisogno di presentazioni, importante per la classifica ma anche sentitissima per i tifosi e che sempre porta grandi polemiche. Nel frattempo vigilia caldissima, sfottò clamoroso nei confronti della Juventus, durante l’allenamento la squadra di Sarri prova ...

Napoli calcio ultimissime - spunta il nome dell'erede di Reina : Con ogni probabilità sarà Rui Patricio il prossimo portiere azzurro: superata la concorrenza di Leno e mai tramontata quella di Meret, pronto a fare da riserva al portoghese. Non solo l'imminente e decisiva trasferta in casa della Juventus: il Napoli è al lavoro per il futuro, consapevole che a fine giugno ci sarà l'addio di Pepe Reina.

Juventus-Napoli : sfida scudetto tra due modelli diversi di calcio : I bianconeri dominano per fatturato, valore rosa e diffusione nel mondo ma De Laurentiis , e Sarri, hanno creato una macchina perfetta. O quasi...

Serie A - 34^ giornata : le probabili formazioni di CalcioWeb - Juve-Napoli vale lo scudetto - dubbio Sarri [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Napoli - la bomba dalla Russia : “ecco il colpo per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro l’Udinese, adesso grande attesa per lo scontro diretto che vale lo scudetto contro la Juventus. Il club azzurro nel frattempo pensa alla prossima stagione ed anche al mercato, secondo le ultime indiscrezioni in Napoli sarebbe interessato ad acquistare Alexander Golovin, promessa del Calcio russo, in forza al Cska di Mosca. Lo ...