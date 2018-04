Napoli | arrestato per terrorismo 21enne gambiano

Preparava un attentato - estremista islamico arrestato a Napoli | : L’uomo, un migrante del Gambia, aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione

Preparava un attentato - estremista islamico arrestato a Napoli : Era pronto per compiere un attentato. La procura di Napoli ha disposto l’arresto di un immigrato del Gambia nell’ambito di un’indagine antiterrorismo sviluppata congiuntamente dalla Digos di Napoli e dal Ros dei Carabinieri. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Dalle indagini è emerso che l...

Preparava un attentato - un estremista islamico arrestato a Napoli : Era pronto per compiere un attentato. La procura di Napoli ha disposto l’arresto di un immigrato del Gambia nell’ambito di un’indagine antiterrorismo sviluppata congiuntamente da polizia. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Dalle indagini è emerso che l’estremista islamico stava progettand...

