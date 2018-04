Musica Avicii | lettera aperta famiglia | ' Non ne poteva più'

"Avicii era un'anima fragile. Voleva fare Musica - ma detestava i riflettori. Non poteva continuare così a lungo" : "Il nostro adorato Tim era un'anima artistica fragile e bisognosa di risposte a molte domande esistenziali". Comincia con queste parole un nuovo comunicato rilasciato dalla famiglia di Avicii, pubblicato in esclusiva dal settimanale Variety. Le cause della morte del dj svedese, scomparso all'età di 28 anni, non sono ancora state rese note dalla polizia, ma secondo Variety, le parole della famiglia lascerebbero intendere che il musicista ...

Il segno e l’eredità di Avicii nella Musica elettronica (e non solo) : La musica ha tre lati. Il lato A, il lato B e il lato oscuro. Storie maledette, vicoli ciechi. Disagi, tormenti, demoni che il mondo a colori dei social network nasconde bene sotto un tappeto di filtri. Avicii se n’è andato in solitudine, con qualche amico, chissà se caro, lontano dai suoi fratelli, dai genitori che 28 anni fa avevano messo al mondo uno dei talenti più puri e genuini della musica elettronica contemporanea. Ci ha lasciati nel ...

Avicii - il ragazzo svedese che cambiò la Musica dance elettronica : Avicii se n’è andato. Il dj producer svedese è stato trovato morto a Muscat in Oman per cause ancora da accertare. Quello che sappiamo dalla sua ultima intervista a Rolling Stone è che il dj non stava bene. «Dovevo capire cosa fare della mia vita», diceva. «Cercavo il successo per avere altro successo, e basta. Non ero più felice». Complice anche una grave pancreatite (dovuta all’abuso di alcool) che l’aveva costretto al ...

Il mondo della Musica dance piange il Dj e produttore Avicii Video : Si era ritirato dalle scene due anni fa per motivi di salute legati, probabilmente, al consumo eccessivo di sostanze alcoliche. Gli stessi motivi per cui, presumibilmente, oggi, all’eta' di 28 anni, si è spento il Disc jockey e produttore discografico di #musica dance Avicii, al secolo Tim Bergling. Nessun dettaglio chiarificatore è finora trapelato in merito alla triste vicenda. Le sue precarie condizioni di salute lo avevano obbligato nel 2016 ...

