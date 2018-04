romadailynews

: Municipio IV: 1 Maggio, Tiburtina pedonalizzata: 'Una pausa dal traffico che servirà a… - romadailynews : Municipio IV: 1 Maggio, Tiburtina pedonalizzata: 'Una pausa dal traffico che servirà a… - RobertaM5S : Torna la festa del 1 maggio al IV Municipio. - romadailynews : Della Casa (IV Municipio): 1 Maggio Tiburtina pedonale: 'Tutta la cittadinanza avrà modo di… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma – Roberta Della Casa, Presidente delIV, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Per molti, troppi anni, nei quartieri del IVnon si sono creati momenti di aggregazione; nessuna festa né eventi che permettessero svago, cultura e momenti di condivisione degli spazi comuni. In questi due anni abbiamo riportato vita nelle piazze, strade, scuole e centri culturali dando modo alla popolazione di stare insieme disponendo di qualcosa di bello e divertente. Non esiste un futuro se non ci si riappropria degli spazi urbani e del bene comune! In particolare, in questo 1, abbiamo accolto una proposta che vedrà la Via, nel tratto urbano tra Via Cave di Pietralata e Via di Casal Bruciato, completamenteper l’intera giornata. Tutta la cittadinanza avrà modo di passeggiare in totale sicurezza tra stands di artigianato e ...