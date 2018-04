Motogp | Lorenzo punge Rossi | Valentino mi copiava gli allenamenti

Motogp - Jorge Lorenzo svela un incredibile retroscena su Valentino Rossi : L’inizio del campionato di MotoGp è stato scoppiettante, nel frattempo Jorge Lorenzo svela un incredibile retroscena su Valentino Rossi nel libro autobiografico dal titolo “Quello che ho imparato fino ai 30 – I miei segreti per raggiungere il successo in tutto ciò che ti propongono”. “Rossi era appena tornato in Yamaha e la scuderia voleva che migliorasse i suoi risultati. Così venni a conoscenza del fatto che il mio preparatore, ...

Motogp - Jorge Lorenzo spara a zero : “Valentino Rossi copiava gli assetti della mia moto in Yamaha - lo sanno tutti” : Jorge Lorenzo non ha mai fatto giri di parole. Il maiorchino ha pubblicato la sua autobiografia “Quello che ho imparato fino ai 30 – I miei segreti per raggiungere il successo in tutto ciò che ti propongono“, dalla quale emergono interessanti dettagli sulla sua rivalità con Valentino Rossi. Tra i due non c’è mai stato un grande rapporto di amicizia, soprattutto quando il pilota italiano è ritornato in Yamaha dopo il ...

Motogp - la crisi di Jorge Lorenzo : il matrimonio con Ducati verso il capolinea? Un amore mai sbocciato : Jorge Lorenzo sta attraversando un momento davvero critico con la Ducati, non riesce a trovare il giusto feeling con la moto e per sua stessa ammissione ha dichiarato di non vivere bene questa difficile situazione. Il GP delle Americhe è stato letteralmente da dimenticare, i primi tre appuntamenti della stagione ci hanno consegnato lo spagnolo in pessima forma e incapace di gestire la Rossa, nettamente distaccato da Andrea Dovizioso che ...

Motogp Usa - Lorenzo deluso da Austin guarda avanti : TORINO - In Texas, Lorenzo non era partito male. Le qualifiche erano andate abbastanza bene, con lo spagnolo che partiva sesto, in seconda fila. Ma allo spegnersi del semaforo il pilota della Ducati è ...

Motogp - GP Austin 2018 - Miller : 'Ho cercato di scusarmi con Lorenzo - ma…' : Dopo le fatiche in qualifica, Jack Miller è partito dalla 18esima casella in griglia nel GP delle Americhe , ma è riuscito a risalire fino alla nona posizione. Una gara all'attacco non senza qualche ...

Motogp - Mercato 2019 : Suzuki a caccia di uno tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Andrea Iannone potrebbe salutare : Il Mercato piloti della MotoGP non si ferma mai. I nomi caldi sono diversi e in cima alla lista c’è senz’altro quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo non ha ancora ottenuto i risultati attesi in Ducati ed è per forza di cose sotto esame. A Borgo Panigale hanno già affermato di volerlo confermare, ma nel frattempo la crescita di Andrea Dovizioso ha certamente cambiato gli equilibri all’interno del box. Ducati non è infatti più in ...

Motogp Ducati - Lorenzo «L'aerodinamica è importante» : TORINO - Per Jorge Lorenzo l'inizio di stagione non è stato brillante. Lo spagnolo, nei primi due Gran Premi , Qatar e Argentina, ha ottenuto un solo punto. A condizionare le basse prestazioni una ...

Motogp Ducati - Lorenzo «Mi servono le alette per sentire meglio la moto» : ROMA - Quello di Jorge Lorenzo non è stato un inizio di stagione brillante. Lo spagnolo, nei primi due Gran Premi , Qatar e Argentina, ha ottenuto un solo punto. A condizionare le basse prestazioni ...

Motogp - GP Americhe 2018 : Jorge Lorenzo sempre più sotto esame in casa Ducati. C'è aria di addio : Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, non è stato certo autore di un inizio d'annata da incorniciare: il ritiro in Qatar , per problematiche ai freni, ed il 15° posto in Argentina non erano ...

Motogp - GP Americhe 2018 : Jorge Lorenzo sempre più sotto esame in casa Ducati. C’è aria di addio… : In Texas (Stati Uniti) il Circus del Motomondiale è pronto a tornare in scena su uno dei tracciati più spettacolari in calendario. Siamo al terzo round stagionale e nella classe regina c’è già chi un po’ sotto esame si sente. Ci riferiamo a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, non è stato certo autore di un inizio d’annata da incorniciare: il ritiro in Qatar (per problematiche ai freni) ed il 15° posto ...

Motogp Ducati - Lorenzo : «Ci volevano sanzioni più severe per Marquez» : ROMA - Qualche giorno fa alla presentazione del suo libro Jorge Lorenzo aveva eluso qualsiasi domanda in riferimento allo scontro Rossi-Marquez, ma durante il programma televisivo 'El Hormiguero' alle ...

Motogp - Jorge Lorenzo : “Duello Marquez-Rossi? Non mi interessa. Vincere con Ducati è un’ossessione - ci riuscirò” : Jorge Lorenzo ha presentato la sua biografia “Lo que aprendì hasta los 30” (“Quello che ho capito in questi 30 anni”). Lo spagnolo ha così potuto raccontare la sua carriera sportiva e anche le tante esperienza fuori dai circuiti. Qualche giornalista ha provato a chiedergli se ha paura quando guida insieme a Marc Marquez come ha dichiarato Valentino Rossi ma Jorge ha replicato: “Sono venuto soltanto per parlare del ...

Motogp Argentina - Lorenzo : «Sono uscito con la gomma sbagliata - è stato un malinteso» : TERMAS DE RIO HONDO - Per Jorge Lorenzo quello in Argentina, almeno per ora non è un gran weekend. Prima la frecciata verso il compagno di scuderia Andrea Dovizioso, accusato dallo spagnolo di far di ...

Motogp in Argentina - acque agitate in casa Ducati : Lorenzo attacca Dovizioso : Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. A minare l'ambiente in casa Ducati la bordata lanciata da Jorge Lorenzo al compagno di scuderia Andrea Dovizioso in un'intervista rilasciata...