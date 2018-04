Morto a 80 anni il conte Pietro l' ultimo dei 7 fratelli Marzotto

Morto a 5 anni schiacciato dal trattore. Due paesi in lutto per Guglielmo - indagato il papà : Il dramma del piccolo Guglielmo ha sconvolto due paesi ni, due comunità: della tragedia di Guglielmo Gobbi , il bambino di 5 anni Morto schiacciato dal trattore guidato dal papà ieri pomeriggio, si ...

Il fotografo Abbas - dell’agenzia Magnum - è Morto ieri a 74 anni : Il fotografo Abbas Attar, conosciuto semplicemente come Abbas e noto per essere uno dei membri della prestigiosa agenzia Magnum, è morto ieri a Parigi a 74 anni, come annunciato dall’agenzia stessa. Durante la sua carriera si è occupato di conflitti The post Il fotografo Abbas, dell’agenzia Magnum, è morto ieri a 74 anni appeared first on Il Post.