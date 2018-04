Morso da ragno violino si salva in extremis

Blastingnews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un ufficiale della polizia municipale di Terni è stato protagonista di una vicenda che non ha nulla da invidiare al copione di un film horror. Ma andiamo a ripercorrere quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, l'uomo di 59 anni è statoda un. Sul momento, probabilmente ignorando la pericolosità dell'aracnide, non ha dato peso all'episodio. D'altronde almeno in una fase iniziale ildi questonon dà luogo a una sintomatologia particolare. Passato qualche giorno però si verificano conseguenze devastanti. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero. Le conseguenze deldelL'uomo, che stava facendo dei lavori a casa, racconta di aver visto un piccolosul braccio e di averlo subito tolto. Dopo un paio di giorni si sono formate due piccole croste a poca distanza l'una dal'altra. Per l'uomo è l'inizio di un vero e proprio ...