Montenegro Tra mare e monti | una meta che sorprende

Da Foggia al Montenegro - palloncini attraversano l’Adriatico : Da Foggia al Montenegro , palloncini attraversano l’Adriatico I palloni gonfiabili, liberati in aria per i festeggiamenti delle nozze d’argento di una coppia, sono arrivati tra le mani di un pescatore del piccolo Paese balcanico. Sul filo portavano legato un messaggio di augurio ed il numero di cellulare dei ...

Contrari all’accordo Kosovo-Montenegro - i parlamentari protestano lanciando fumogeni in Parlamento : Contrari all’accordo Kosovo-Montenegro, i parlamentari protestano lanciando fumogeni in Parlamento Durante la discussione per l’approvazione dell’accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro,raggiunto nel 2015, i parlamentari kosovari dell’opposizione hanno a più riprese lanciato fumogeni in Aula in segno di protesta.Continua a leggere Durante la discussione per l’approvazione dell’accordo sui confini tra Kosovo e ...