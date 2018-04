MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps e i numeri di Widiba | oggi | 26 aprile

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sotto i 2 - 7 euro ad azione (oggi - 23 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sotto quota 2,7 euro ad azione . Il commento M5s sulle nomine in Fond azione . Ultime notizie live di oggi 23 aprile 2018(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco MONTE? Non permetterò a nessuno di insinuare qualcosa" : Paola Di Benedetto prenderà parte, in qualità di ospite, alla seconda puntata serale della quindicesima edizione del Grande Fratello, tornato in onda martedì scorso in prima serata su Canale 5.La modella vicentina, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, avrà l'occasione di parlare con il suo ex fidanzato, il calciatore Matteo Gentili, uno dei concorrenti di ...