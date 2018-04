Mondiali | Svezia | Ibrahimovic non ci sarà

Ibrahimovic - niente Mondiali : la Svezia lo ufficializza : Era nell'aria, ora arriva la comunicazione ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale di Russia 2018 con la Svezia, che si è qualificata alla fase finale battendo l'Italia nel doppio ...

Mondiali Russia 2018 - l’annuncio della Svezia su Ibrahimovic! : Mondiali Russia 2018, LA DECISIONE DI IBRAHIMOVIC – Ibrahimovic non prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia, l’ufficialità è arrivata direttamente dalla Svezia attraverso un comunicato ufficiale: “Zlatan Ibrahimovic non ha cambiato la sua decisione. Il più grande giocatore della Svezia non giocherà la prossima Coppa del Mondo”. Il direttore sportivo della Federcalcio svedese Lars Richt è entrato nel dettaglio della ...

Ibra ai Mondiali : dubbi in Svezia : A un mese dalle convocazioni per i Mondiali in Russia, in Svezia tiene banco la questione Ibrahimovic: l’attaccante ora al L.A. Galaxy, ritiratosi dalla nazionale dal 2016, da tempo si propone e ha detto che “ci sono molte chance” di vederlo in azione nel torneo in Russia. Il ct svedese Andersson ha spiegato che non sarà lui a telefonare a Ibra, “semmai deve essere il contrario”, mentre tra coloro che sanno già di ...

Curling - Mondiali 2018 : Canada-Svezia 3-7. Finalissima senza storia a Las Vegas. Bronzo alla Scozia : Una Finalissima senza storia: ci si attendeva qualcosa di più, a livello di spettacolo dall’atto conclusivo dei Mondiali di Curling svolto nella notte italiana a Las Vegas, negli USA. La Svezia ha battuto per 7-3, in una gara chiusa all’ottavo end, il Canada, nel remake della Finalissima della scorsa rassegna. Bronzo alla Scozia che ha superato, altrettanto nettamente, per 11-4 (all’8° end) la Corea del Sud. Niente terzo titolo ...

Curling - Mondiali 2018 : Svezia-Canada - che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono : Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di Curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015). I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Germania per 11-4. Svezia e Scozia volano in semifinale : Arriva una bella vittoria per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta ha travolto per 11-4 la Germania dello skip Alexander Baumann. Prima parte di gara molto equilibrata, con la Germania che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza il primo punto. Arrivano poi due marcature per parte nei successivi ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia batte il Giappone e insegue i playoff. Svezia - Canada e Scozia al comando : L’Italia è pienamente in corsa per l’accesso ai playoff dei Mondiali 2018 di Curling maschile in corso di svolgimento a Las Vegas (USA). Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 10-6 ottenendo la terza vittoria nel torneo e ora occupano l’ottava posizione in classifica, distaccati di due successi dalla Svizzera (7-6 alla Russia e rocambolesca vittoria all’extra-end con la Norvegia): la sesta piazza, che permette di ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...