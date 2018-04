Mondiali a rischio per Boateng

Infortunio Biglia/ Milan - frattura di due vertebre lombari : a rischio finale Coppa Italia e Mondiali : Infortunio Biglia, Milan annuncia: frattura di due vertebre lombari. Le ultime notizie: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali. Stagione finita per il regista argentino?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Milan - Lucas Biglia si frattura due vertebre : campionato finito e Mondiali a rischio : Brutto infortunio per il centrocampista del Milan Lucas Biglia che ha chiuso la sua stagione con la sconfitta a San Siro contro il Benevento e a questo punto vede a rischio anche la sua partecipazione ...

Dybala e Icardi - Mondiali a rischio : il c.t. argentino preferisce Higuain : Come noi italiani, anche Paulo Dybala e Mauro Icardi rischiano di vedere il prossimo Mondiale di Russia dalla televisione. Lo fa capire il c.t. argentino Jorge Sampaoli che, nella conferenza stampa ...

Frattura per Filipe Luis - Mondiali a rischio : Diego Pablo Simeone dovra' fare a meno di Filipe Luis per un lungo periodo di tempo, probabilmente per tutto il resto della stagione. Il 32enne difensore brasiliano dell'Atletico Madrid, costretto ...

Islanda - Sigurdsson Mondiali a rischio : ANSA, - LIVERPOOL, 12 MAR - Mondiali a rischio per Gylfi Sigurdsson, centrocampista islandese dell'Everton infortunatosi sabato scorso nel match di campionato contro il Brighton. Il club di ...

Mondiali a rischio per Gylfi Sigurdsson, centrocampista islandese dell'Everton infortunatosi sabato scorso nel match di campionato contro il Brighton. Il club di appartenenza ha fatto sapere che i ...

Judo : infortunio per il campione iridato Aaron Wolf - Mondiali a rischio : campione mondiale in carica della categoria 100 kg, il ventiduenne giapponese Aaron Wolf ha subito un infortunio al menisco nel corso di un allenamento, per il quale è già stato operato nel mese di gennaio. Tuttavia, il medagliato d’oro di Budapest 2017 è ancora in fase di riabilitazione, e non riprenderà gli allenamenti prima di aprile, vedendosi dunque costretto a saltare la rassegna nazionale nipponica, determinate per le convocazioni ...

Neymar - stagione a rischio : “Torna per i Mondiali”. E si ferma anche Mbappé : Neymar, stagione a rischio: “Torna per i Mondiali”. E si ferma anche Mbappé Clima teso a Parigi in vista dell’operazione del brasiliano, punzecchiato da Emery Continua a leggere L'articolo Neymar, stagione a rischio: “Torna per i Mondiali”. E si ferma anche Mbappé è su NewsGo.

