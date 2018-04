Mondiale F1 2018 GP Azerbaigian a Baku | gli orari TV su Sky e TV8

Volley : da Albano Laziale verso il Mondiale di pallavolo 2018 : ... striscioni e locandine - i piccoli pallavolisti hanno sfilato tra le vie del centro storico con le bandiere delle 24 nazionali che parteciperanno al campionato del mondo di Volley maschile; un ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Red Bull all’esame di maturità. C’è ancora un gap da colmare per lottare per il Mondiale : La Formula 1 si sposta in Azerbaijan e le attenzioni sono tutte per la Red Bull. In testa al Mondiale c’è la Ferrari, in crisi c’è la Mercedes, ma in Cina a vincere è stata la scuderia di Chris Horner, aprendo a nuovi scenari per la lotta per il titolo. Mai, nell’era del turbo, i “bibitari” avevano vinto così presto, troppo impegnati nella prima parte di stagione a lottare per mettere a punto la monoposto, poi ...

GP Liberazione 2018 : sulle strade di Roma il Mondiale di Primavera per gli Under 23 : Mercoledì 25 aprile, in scena nel tradizionale circuito delle Terme di Caracalla, nel fantastico scenario della Capitale, il GP Liberazione. L’ormai rinominato “Mondiale di Primavera” per gli Under 23 vede in scena ovviamente tutte le migliori squadre italiane, oltre alle selezioni nazionali di Slovenia, Gran Bretagna, Romania e Russia oltre squadre di club provenienti da Francia, Svizzera e Gran Bretagna. Nell’albo d’oro presenti tantissimi ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il borsino dei favoriti. Marc Marquez impressiona - Valentino Rossi ancora in corsa : Non è passato nemmeno un sesto del campionato della MotoGP 2018, per cui siamo ancora solamente nel primo scorcio di una stagione che ci proporrà altri 16 Gran Premi, ma si può iniziare a dare uno sguardo alla classifica generale, per valutare quali saranno i favoriti in ottica titolo iridato e chi, già oggi, sarà costretto a rincorrere senza poter più commettere errori. Dopo il quinto posto conquistato ad Austin è Andrea Dovizioso a guardare ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il Mondiale Rally 2018 sbarca in Sud America e si appresta a vivere la trentottesima edizione del Rally di Argentina a Villas Carlos Paz. Si annuncia un fine settimana quanto mai incandescente sulle strade della Pampa Argentina con un grande quesito: assisteremo ancora ad un Sebastien Ogier-show? Il francese della Ford Fiesta, infatti, sta dominando l’avvio di questo campionato, con tre successi nelle prime quattro gare (gli ultimi due ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Al di là dell'appuntamento texano, che rappresenta una sorta di assicurazione per lui, il campione del mondo in carica ha fatto vedere una continuità di rendimento impressionante che, se gli ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata…solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il risultato non è affatto inaspettato. Ad Austin (Stati Uniti) doveva essere Marc Marquez a fare la voce grossa e così è stato: sesto successo in altrettanti appuntamenti disputati su questo circuito a suggello di una superiorità che conferma il nickname di “Capitan America”. Dal 2013 al 2018, Marquez ha saputo solo vincere e l’esito della corsa di ieri, ad ...

Andrea Dovizioso - GP Americhe 2018 : “Primo nel Mondiale? Non è male - ma quanta fatica : così non va bene. Sul rinnovo di contratto…” : Andrea Dovizioso si conferma in testa al Mondiale MotoGP dopo il quinto posto ottenuto nel GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati ha fatto tanta fatica in questa gara e il suo stato d’animo è un misto di emozioni come traspare nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport MotoGP. “Non è male tornare in Europa da primo in classifica. Speravo di essere un po’ più competitivo in Argentina e qui ma invece abbiamo fatto più ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso in testa - +1 su Marc Marquez. Valentino Rossi attardato : Andrea Dovizioso si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 al termine del GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati, quinto ad Austin, conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha dominato sul circuito texano. Maverick Vinales insegue a cinque punti, Valentino Rossi è invece attardato di 17 lunghezze. Classifica Mondiale MotoGP 2018: # PILOTA PUNTI 1. Andrea Dovizioso 46 2. Marc ...

CLASSIFICA MOTOGP / Il Mondiale Piloti : Dovizioso torna in testa! Sale anche Rossi (Gp Americhe 2018 - Austin) : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Americhe 2018 ad Austin: vince Marc Marquez, ma in testa c'è Andrea Dovizioso con un punto sullo spagnolo, Valentino Rossi è settimo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Classifica Mondiale Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa davanti a Mattia Pasini e Alex Marquez : Francesco Bagnaia è il nuovo leader della Classifica Mondiale di Moto2. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 si è ripreso la vetta vincendo la sua seconda gara dell’anno, nel GP delle Americhe, su tre disputate. Alle sue spalle ci sono Mattia Pasini, primo fino ad oggi e settimo ad Austin, e Alex Marquez, che oggi ha chiuso al secondo posto. In quarta posizione, invece, Miguel Oliveira, salito quest’oggi sul podio. La Classifica ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Americhe 2018 Austin : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti verso il Gp Americhe 2018 ad Austin: Cal Crutchlow al comando davanti a Dovizioso e Zarco, distanze ancora minime(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Assen. Perde terreno Melandri : Un primo ed un secondo posto ad Assen, quarto Round del Mondiale 2018 Superbike, lanciano sempre più in vetta Jonathan Rea mentre Marco Melandri e la Ducati perdono terreno. In ripresa Sykes, sul gradino più alto del podio in gara-2. Classifica Mondiale 2018 Superbike dopo IL Round DI ASSEN 1.Jonathan REA 139 KAWASAKI 2.CHAZ DAVIES 118 DUCATI 3.MARCO Melandri 106 DUCATI 4.MICHAEL VAN DER MARK 87 YAMAHA 5.XAVI ...

Giornata Mondiale della Terra 2018 in tv - tutti gli appuntamenti speciali : La Giornata Mondiale della Terra celebra nel 2018 la sua 48esima edizione: è stata istituita nel 1969 e la prima è stata celebrata il 22 aprile 1970, con una data scelta per essere un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera. L'Earth Day offre un momento di riflessione sullo stato del nostro pianeta, anche se le condizioni sempre più grave in cui versa a causa della nostra incoscienza ha ormai reso l'inquinamento, il riscaldamento ...