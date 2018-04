“Mollo il Grande Fratello” Cristiano Malgioglio su tutte le furie | Barbara D’Urso senza

caffeinamagazine

: RT @droalex: Ciao @carmelitadurso. Senti un po', ma per quanto ancora vuoi spingere 'sto grande esempio di essere umano di nome Danilo? No… - Obnubilato1 : RT @droalex: Ciao @carmelitadurso. Senti un po', ma per quanto ancora vuoi spingere 'sto grande esempio di essere umano di nome Danilo? No… - droalex : Ciao @carmelitadurso. Senti un po', ma per quanto ancora vuoi spingere 'sto grande esempio di essere umano di nome… -

(Di giovedì 26 aprile 2018)furioso. Il paroliere ed ex protagonista delFratello Vip ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di opinionista del reality e anche sui social commenta le vicende della Casa. Che, a memoria, non è mai stata così ‘ad alta tensione’. L’arrivo di Aida Nizar ha davvero scaldato gli animi degli inquilini. Troppo, viste le ultime. Ammutinamento: tutti contro la spagnola., che non nutre molta simpatia per Aida, non ce l’ha con lei però. L’opinionista si è scagliato duramente contro Baye Dame, che in preda alla rabbia, ha usato parole grosse arrivando quasi allo scontro fisico. E tutto per un tiramisù. l fatti, avvenuti il 25 aprile, nel giorno della Liberazione: l’italo senegalese aveva preparato delle porzioni di tiramisù da dividere con tutti i coinquilini a cena. Quando, però, Aida, ha tentato di mangiare ...