Missione ExoMars | nuova orbita | nuove spettacolari immagini di Marte

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un dettaglio del cratere Korolev, situato nell’emisfero nord del pianeta, in cui sono ben evidenti depositi di ghiaccio, è la prima spettacolare immagine realizzata dallo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imgaging System) a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) di, che da alcune settimanea circa quattrocento chilometri dalla superficie del Pianeta rosso. CaSSIS, Disegnato e realizzato all’Università di Berna, in Svizzera, è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). I componenti di CaSSIS a responsabilità italiana sono stati costruiti da Leonardo S.p.A. Divisione avionica. “La camera funziona molto bene, e lo dimostra questa bellissima immagine a colori del cratere marziano Korolev. Lea colori e ad alta risoluzione sono una delle potenzialità di CaSSIS a cui si aggiunge ...