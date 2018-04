Milano | provocò incidente e fuggì | confermata condanna a 7 anni e mezzo all’uomo del suv

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018) “Bruciò” un semaforo rosso provocando unmortale e poivia. Per Franco Della Torre è statain appello laa 7. L’uomo travolse con il suo Suv l’auto di Livio Chiericati elasciando agonizzante il 57enne, morto in ospedale. La V sezione della Corte d’Appello, presieduta da Giovanna Ichino, ha quindi accolto la richiesta del sostituto pg Laura Gay di confermare la pena per omicidio stradale aggravato dalla fuga e per non aver prestato soccorso, inflitta con rito abbreviato dal gup Natalia Imarisio, nell’ottobre dell’anno scorso. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Gianluca Fontana, aveva chiesto di rideterminare la pena per l’uomo, che si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico da sei mesi, dopo la sentenza di primo grado Nel corso delle indagini coordinate dal pm Francesco Cajani, una ...