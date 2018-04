Milano | 25 Aprile | il grande freddo tra i militanti di Cinque stelle e Pd

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (26 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende la parole di Mario Draghi dopo la riunione del board della Banca centrale europea. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 04:14:00 GMT)

25 Aprile - a Milano contestata di nuovo la Brigata Ebraica | Berlusconi : "Oggi si celebra la libertà" : Sotto le insegne palestinesi sono partiti cori di contestazione alle associazioni di ex deportati ebrei nei campi nazisti. A Firenze la Digos arresta quattro manifestanti. Gentiloni: "Oggi giorno del riscatto".

25 aprile - se i giovani non sanno cosa sia. Anpi Milano : “Nazifascismo sconfitto solo militarmente - non culturalmente” : “Il 25 aprile? È la liberazione dagli austriaci”, oppure “è una ricorrenza del 1918”. Qualche giorno prima del 25 aprile siamo andati nelle vie del centro di Milano e abbiamo fatto alcune semplici domande : meno di di un quinto degli intervistati sapeva cosa fosse la festa della Liberazione e le date. “Non mi meraviglia affatto – commenta Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano – nel senso ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 97% - Fca a -3 - 04% (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI è in ribasso e va sotto i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Inter-Juventus - tutti i precedenti a Milano nel mese di aprile Video : #Inter-#Juventus, derby d'Italia: la storia stessa del calcio italiano concentrata in una sfida. Mai banale, mai amichevole anche quando non è stata partita ufficiale. Decisiva per lo scudetto in più di una circostanza. Sul prato del 'Meazza' c'è uno scudetto in palio [Video], a tutti gli effetti quello della Juventus che fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato. Un punto in due partite, tra cui lo scontro diretto con il Napoli, hanno ...

25 aprile - tensione al corteo di Milano : fischi e proteste contro la Brigata Ebraica : Forti contestazioni a Milano all’altezza dello spezzone di corteo del 25 aprile nel quale si trova la Brigata Ebraica all’altezza di piazza San Babila. Insulti reciproci, slogan contro ‘Israele assassina‘ hanno creato attimi di tensione con dei manifestanti e i supporter della Brigata Ebraica che non hanno reagito anche se qualche singolo ha risposto alle accuse di ‘sionismo’. Una seconda contestazione alla ...

25 aprile a Milano - fischi e insulti contro la Brigata ebraica. Camusso : "Vanno sciolte organizzazioni fasciste" : Ad aprire il corteo l'amministrazione comunale con il sindaco e lo spezzone del Pd seguito da una lunga bandiera della Pace, la delegazione degli studenti e...

Milano - in migliaia al corteo del 25 Aprile. Fischi e insulti alla Brigata Ebraica : Al mattino il ricordo al «Campo della Gloria» e al pomeriggio il corteo per vie e piazze. Così Milano ha voluto celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Un 25 Aprile nel segno quindi della ...

25 aprile - a Milano fischi e urla contro la Brigata Ebraica e gli ex internati dei Lager : ‘Palestina libera’ e ‘Israele stato assassino’. Anche quest’anno il 25 aprile di Milano viene sporcato dagli insulti rivolti alle associazioni degli ex internati nei campi di concentramento nazisti. Le proteste, esattamente come un anno fa, sono partite da un gruppo di antagonisti e militanti dei movimenti filopalestinesi quando il corteo celebrativo, partito intorno alle 14 e 30 da Corso Venezia e diretto in Duomo, ...