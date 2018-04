Milan | Mirabelli | ' Non difendo la poltrona' Sabatini nega contatti

Milan - arriva la rivelazione : torna un grande ex al posto di Mirabelli? Video : Il Milan sta vivendo forse il periodo più difficile della stagione con la squadra di Gattuso che dopo essersi risollevata da una posizione di classifica preoccupante, ha accusato la stanchezza raccogliendo solamente quattro punti nelle ultime sei partite. A parziale scusante c’è il fatto che il Milan abbia affrontato in serie squadre del calibro di Juventus, Napoli e Inter, ma è stata l’ultima sconfitta subita in casa col Benevento a scatenare ...

Milan - si valuta la posizione di Mirabelli : Il ds, intercettato in esclusiva dai microfoni di Sky Sport a Milanello, ha dimostrato estrema serenità: In generale vorrei più equilibrio e che si analizzi il lavoro a 360 gradi. Ho lavorato sempre ...

Milan - MIRABELLI CACCIATO?/ Il club rossonero al momento non si pronuncia : MILAN, MIRABELLI CACCIATO? Il direttore sportivo dei rossoneri potrebbe essere esonerato alla fine della stagione, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Milan - Mirabelli : “Mai stato attaccato alla poltrona - lavoro per il bene del club” : La stagione dei rossoneri è stata al di sotto delle aspettative e questo alimenta le voci di un possibile addio del ds L'articolo Milan, Mirabelli: “Mai stato attaccato alla poltrona, lavoro per il bene del club” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mirabelli penso al Milan - non a poltrona : ANSA, - ROMA, 25 APR - Le voci di allontanamento alimentatesi negli ultimi giorni, dopo il brutto ko casalingo contro il Crotone che mina anche il futuro europeo del Milan, non turbano Massimiliano ...

Milan - Mirabelli sempre più a rischio : incontro con Sabatini - ipotesi Giuntoli : Milan, Mirabelli sempre più a rischio: incontro con Sabatini, ipotesi Giuntoli Milan, Mirabelli sempre più a rischio: incontro con Sabatini, ipotesi Giuntoli Continua a leggere

Milan - Mirabelli a rischio : "Lavoro per il bene del club - non sono attaccato alla poltrona" : In caso di separazione col direttore sportivo, i rossoneri valutano Sabatini e Giuntoli. "Sapevo di avere tanti nemici, fa parte del gioco"

Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Penso al bene del club - non a tenermi la poltrona' : ... se la daranno a qualcun altro non è un problema, non sono mai stato attaccato alle poltrone e chi mi conosce lo sa benissimo" ha detto il dirigente, intervistato in esclusiva da Sky Sport. Che poi ...

Milan - Mirabelli : "Lavoro per il club - non per la poltrona" : tempo - "Ogni nuovo ciclo ha bisogno del suo tempo - commenta Mirabelli a Sky Sport -. Noi abbiamo portato avanti una strategia precisa, dovevamo cercare di costruire una squadra per il futuro e oggi ...

Milan - Mirabelli criptico : 'Sapevo di avere tanti nemici' : Oggi ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli: "Noi abbiamo fatto una strategia precisa a inizio anno, ovvero quella di rivoluzionare la squadra, mettendo ...

Milan - Mirabelli in bilico : se va - piste Sabatini e Giuntoli : Massimiliano Mirabelli, 48 anni, d.s. del Milan, LaPresse Massimiliano Mirabelli, 48 anni, d.s. del Milan, LaPresse Tutti uniti per tornare di slancio in Europa League e per dare un futuro a questo ...

Milan - incredibile incontro segreto per il dopo-Mirabelli : Il Milan non sta attraversando un buon momento di forma, dopo il brutto ko casalingo tutto è tornato in discussione, soprattutto la posizione del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, nel mirino è finito il mercato portato avanti e per questo motivo prende sempre più piede un ribaltone e nelle ultime ore contatto clamoroso per il sostituto. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ incontro in scena a Londra tra ...