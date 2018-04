MILAN | BERLUSCONI | FINIRO' PER RICOMPRARE IL CLUB Ritorno di fiamma dopo i

Berlusconi shock : “va a finire che mi ricompro il MILAN” : “Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan“. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un incontro in Friuli Venezia Giulia. L’ex proprietario rossonero ha spiegato che la vendita del Milan è stata tra i motivi per cui, il suo partito, alle elezioni del 4 marzo scorso, “si è fermata al 14-14,5%”. L'articolo Berlusconi shock: “va a finire che mi ricompro il ...

25 Aprile - a MILANo contestata di nuovo la Brigata Ebraica | Berlusconi : "Oggi si celebra la libertà" : Sotto le insegne palestinesi sono partiti cori di contestazione alle associazioni di ex deportati ebrei nei campi nazisti. A Firenze la Digos arresta quattro manifestanti. Gentiloni: "Oggi giorno del riscatto".

Berlusconi ed il flop di Forza Italia : “colpa del MILAN” : Berlusconi COMMENTA COSI’ IL flop DI Forza Italia – Nelle ultime elezioni flop di voti da parte di Forza Italia, l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi si aspettava molto di più. L’ex patron del Milan, ha addebitato tale calo numerico alla cessione del club a Yonghong Li nello scorso anno. “Ha influito la vendita del Milan, 2 milioni e mezzo di tifosi non mi hanno più votato”, le sue parole riportate da Libero. L'articolo ...

Il MILAN di Yonghong Li vale quello di Berlusconi. Donnarumma non si tocca! : Dispiace perché Gigio è avviato a diventare il portiere più forte del mondo, ma tante sue scelte stanno condizionando e mettendo qualche ombra su un cammino splendente. Un giocatore che sarebbe ...

Da Ischia gli auguri di Pasqua di Salvini a Berlusconi : 'Vittoria MILAN e centrodestra al governo' : 'Pronto Silvio...' inizia così la telefonata di metà mattinata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. L'occasione: gli auguri di buona Pasqua che il leader della Lega e del centrodestra da Ischia - ...