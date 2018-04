Milan | battuta di Silvio Berlusconi | Finirà che ricompro la squadra

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018) "I grandi amori fanno un giro immenso e poi ritornano" cantava Venditti. E pare proprio chenon lo smentisca. Anzi rischia quasi di confermare la tesi del cantante romano, in un incontro pubblico a Udine il Cav ha dichiarato: "Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il" spiegando che secondo i sondaggisti la cessione del club è stata tra i motivi per cui Forza Italia "purtroppo contro ogni nostra aspettativa si è fermata al 14-14,5%".Un amore senza fineUna? O forse una provacazione, quella lanciata sulda. Potrebbe tornare al timone del club rossonero?con cui in 29 anni ha vinto 28 trofei: 5 volte campione d'Europa, 8 scudetti. Al momento - come sottolieneano anche a TgCom24 - non ci sono le condizioni per un ritorno del Cavaliere. Fino ad oggi ha sempre escluso in maniera ferma il rientro in società. Senza contare ...