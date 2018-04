Milan | arriva la rivelazione | torna un grande ex al posto di Mirabelli?

Ambiente - a Milano arriva il ‘Plogging’ : la corsa che ripulisce la città : Una corsa speciale per ripulire le sponde del Naviglio e unire sport e senso civico. Questo lo spirito alla base dell’evento che Retake Milano ha annunciato oggi a Palazzo Marino. L’appuntamento è per sabato 28 aprile alle ore 9: i blocchi di partenza ideali sono fissati davanti alla chiesa di San Cristoforo, sull’Alzaia Naviglio Grande, dove, grazie a Retake Milano e Retake Buccinasco Verde Pisello e Milano da Vedere si darà il via al primo ...

Qui Arrotino arriva anche a Milano : L'idea alla base è quella di dare professionalità e un'organizzazione imprenditoriale ad uno dei mestieri più antichi del mondo, sfruttando i moderni sistemi di comunicazione e la più grande rete ...

Mangiare bene spendendo poco : a Milano arriva Perbellini : Mangiare a Milano, bene, sotto i 40€ non è facile. Ma ora c’è un nuovo indirizzo: non è una pizzeria, non è una hamburgeria, non un cinese, non una trattoria (o presunta tale). È il bistrot dello chef Giancarlo Perbellini – 2 stelle Michelin al suo ristorante veronese Casa Perbellini. GIANCARLO Perbellini E LA SA GALASSIA GOURMET Giancarlo Perbellini è il Sindaco di Verona, “gastronomicamente parlando”, e forse se si presentasse alle ...

Milano - la chiude in auto e arriva sul Ticino : «Ti lego a un masso» : L'ha chiusa in macchina e l'ha portata fino al ponte sul fiume, il Ticino, nei dintorni di Bereguardo. Guidava e beveva da una bottiglia di birra. arrivati vicino alla riva, le ha urlato: «Lo vedi il ...

Scooter Sharing a Milano - arriva ZigZag! : I cittadini milanesi e tutte le persone che visitano la citta` per motivi di lavoro, studio o svago potranno muoversi liberamente con il servizio di scoo- ter Sharing Zig Zag che debutta a Milano. Sono 100 i Tricity 125 Yamaha schierati nella fase di lancio. A regime entro l’anno la flotta contera` 300 esemplari. Meno consumi, meno emissioni, piu` risparmio di tempo e denaro: ecco i vantaggi che garantisce la pattuglia gialla, questa la livrea ...

Salone del mobile - a Milano arriva "la natura dell'abitare" : A Milano dal 17 al 25 aprile, nel contesto del FuoriSalone, c'è "Living Nature: la natura dell'abitare".Il progetto, voluto dal Salone del mobile e sviluppato con lo studio di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e docente al MIT di Boston è collocato in pieno centro, tra il Duomo e Palazzo Reale, sotto lo stretto controllo della soprintendenza ai Beni Architettonici per rispettare le decorazioni pavimentali della piazza (guarda il video).[[video ...

Calciomercato Milan - può arrivare uno dei migliori attaccanti d'Europa Video : Continuano a circolare voci secondo cui il #Milan potrebbe mettere a segno un super colpo di mercato in attacco per la prossima stagione. Kalinic ha molto deluso quest'anno e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto. Su di lui ci sono alcuni club della Premier League inglese e la sua valutazione si aggira attorno ai venticinque milioni di euro. Per André Silva non è da escludere la cessione; nonostante i trentotto milioni di ...

Milano : arriva “THAT’S MOBILITY” - un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità elettrica : Reed Exhibitions Italia, in partnership con l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, lancia “THAT’S MOBILITY”, un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità sostenibile che si svolgerà dal 25 al 26 settembre 2018 presso il Centro Congressi di Fiera Milano. Una Conference&Exhibition che nasce dal know how e dall’esperienza di THAT’S SMART, l’area dedicata alle tecnologie elettriche per l’efficienza energetica all’interno di MCE – ...

Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare Video : L'amministratore delegato del #Milan, Marco Fassone, sta gia' lavorando con grande intensita' per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto ...

Milano : bike sharing - arrivano le nuove bici Mobike : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Nuovi modelli di biciclette per il bike sharing di Milano. Mobike, che gestisce una delle flotte delle biciclette in condivisione senza stallo fisso, mette su strada una smart-bike Lite 3.0 con il cambio a 3 marce. Inoltre, si spiega dal Comune di Milano, nasce una e-bi

DIRETTA/ Milan-Torino Primavera (risultato finale 0-1) streaming video e tv : arriva il sigillo di Borello! : DIRETTA Milan Torino Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. finale di ritorno della Coppa Italia, all'andata i granata hanno vinto 2-0(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:22:00 GMT)

Milano : arriva il ContaCase - counter digitale per alloggi popolari sfitti : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Si chiama ContaCase, è il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi on line sul sito del Comune (www.comune.Milano.it/ContaCase), richiamato con una ‘mattonella’ direttamente in homepage. “Entra nel

Alla ricerca di Harry Potter - la magia arriva a Milano : Esiste una sala all’intero del castello di Howgarts che si chiama «stanza delle necessità». Se hai bisogno di qualcosa, qui lo trovi e la stanza stessa è un rifugio al momento del bisogno, invisibile però agli altri. È la più bella di tutte a pensarci e l’unica che davvero non si trova nella realtà. Il resto del mondo di Harry Potter invece si visita veramente. Il luogo più vicino, nel tempo e nello spazio, è per noi Milano. La mostra Harry ...