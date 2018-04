ilfattoquotidiano

: Migranti, il dovere delle ong è salvarli. Tutto il resto è politica - News24_it : Migranti, il dovere delle ong è salvarli. Tutto il resto è politica - Cascavel47 : Migranti, il dovere delle ong è salvarli. Tutto il resto è politica - frances73686035 : @dariofrance Il PD ha il dovere morale di assecondare la volontà ed i desideri degli italiani come emersi dalle ele… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tommaso Besozzi, inviato de l’Europeo negli anni 50, avrebbe scritto: le uniche cose certe sono che icontinuano a imbarcarsi in Libia pagando gli scafisti e che continuano a naufragare o morire nel Mediterraneo. La cronaca è testarda e conferma questa certezza, in queste ore di ripresa dei flussi di barconi, di salvataggi, di sequestri. E dissequestri di navi umanitarie, tra Catania e Trapani, con le ong accusate di “intelligenza” con i trafficati di esseri umani. Gli ultimi naufraghi morti sono undici, bimbi e donne comprese, cinque giorni fa a poche miglia dalla Libia. Mettere sotto inchiesta le ong e sigillare le loro navi non serve a cancellare queste certezze ed è contrario a tutte le convenzioni internazionali in materia di diritto umanitario, dalla dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo in giù. Bisognerà prendere atto che la “via giudiziaria”, intrapresa da ...