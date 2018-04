Migranti | gli sbarchi crollano ma nel Def aumentano i costi

Il 25 aprile di Napoli per i Migranti : 'Condizioni più umane per i centri di accoglienza' : Non solo antifascisti. Nel giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo che nella prima metà del secolo scorso insanguinò l'Europa, a Napoli un lungo corteo s'è snodato da piazza Mancini fino ...

Sassi e petardi contro i Migranti : ora Lesbo è un campo di battaglia : L'isola dei Lesbo è il primo approdo e nuova colonia di migranti che arrivano dalla Turchia. Una situazione insostenibile che è esplosa nelle ultime ore con l'aggressione di un gruppo di estrema destra ai danni di 60 immigrati che presidiava la capitale dell'Isola in segno di protesta.L'agguato di Alba DorataDa una parte i richiedenti asilo che da mesi protestano per velocizzare le pratiche per le procedure di asilo, ritenute troppo lente. E che ...

Migranti : Candiani (Lega) - Pd ha fatto venire tutti gli sbandati dell’Africa : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “Il Pd è un governo che ha fatto di questo paese la meta di tutti gli immigrati e gli sbandati del Mediterraneo e del Nord Africa”. Lo ha detto il senatore Stefano Candiani, commissario regionale della Lega in Sicilia parlando con i giornalisti a Palermo. “Non possiamo pensare di fare arrivare nel nostro Paese l’intero pianeta- dice – E’ una questione di buon senso. Dire ...

Migranti - la promozione degli scafisti : “Il viaggio dalla Tunisia all’Italia costa 1.200 euro. Ma se porti un amico non paghi” : Il viaggio dal Nord Africa all’Italia costava 1.200 euro, ma qualcuno poteva usufruire di un’offerta: “Porta un amico e viaggi gratis”. Sembra copiata da un tour operator turistico l’ultima promozione dei trafficanti di esseri umani che dalla Tunisia organizzano le traversate dei Migranti verso le coste italiane. A scoprirla sono stati gli uomini della polizia, della Guardia di finanza e dei carabinieri di Ragusa ...

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati dalla polizia francese per gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati (3) : (AdnKronos) - Nel 2017, inoltre, il Comune di Milano ha aderito al sistema Sprar (sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati) per i minori attraverso la presentazione di un progetto di accoglienza per 150 posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, di cui 15 per i neomaggiorenn

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati (2) : (AdnKronos) - “Milano è in prima fila nella battaglia per la difesa dei diritti dei più piccoli, da qualsiasi terra provengano. Per questo motivo – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino – il Comune, prima di molti altri in Italia, ha avviato un’esperien

Migranti : Milano - centri ad hoc per accoglienza minori non accompagnati : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Milano attiverà, aprendo una serie di centri ad hoc in via sperimentale, un sistema di accoglienza specifico per i minori stranieri non accompagnati (mnsa) che arrivano in città, in modo che possano ricevere un’ospitalità che risponda alle esigenze relative alla loro gi

Il Comune dà ai Migranti le case del centro anziani. È polemica : "Famiglie italiane escluse" : Nel piccolo Comune di Abbadia Lariana, 3.200 residenti in provincia di Lecco, è scoppiata una polemica durissima. Al centro della bufera è finita la Giunta guidata dalla piddì Cristina Bartesaghi dopo aver deciso di ospitare quattro immigrate, che hanno ottenuto da poco il riconoscimento del diritto d'asilo, in due appartamenti comunali, nel centro per anziani di piazza don Luigi Alippi. "E intanto - commenta l'assessore lombardo Riccardo De ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso - : I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% ...