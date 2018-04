Microsoft | ”La guerra con Apple è ormai terminata”

surface-phone

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il responsabile del marketing di casa, Chris Caposella, ha rilasciato recentemente un’intervista dove ribadisce chiaramente che la storicaconè terminatada diversi anni. Il cambio di strategia è iniziato da quando Satya Nadella, l’attuale CEO della società, ha sostituito il caro Steve Ballmer mostrandosi molto più aperto e trasformandoin un’azienda multipiattaforma adottando addirittura Linux su Azure e rendendo i propri servizi non più esclusivi per Windows. Sono passati infatti i tempi in cui Bill Gates e Steve Jobs sembravano degli acerrimi nemici, adesso il Colosso di Redmond ha smesso di comportarsi in questo modo e ha deciso di supportare a tutti gli effetti gli utenti iOS e MAC rilasciando per questi sistemi ultimi una marea di applicazioni; nell’App Store ci sono oltre 100 app targate Redmond al momento. Secondo ...