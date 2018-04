Michele Serra | è ora di scendere dall’amaca e tornare a camminare

Michele Serra - la sua sinistra non è diversa da quella di Pasolini : Un recente intervento di Michele Serra su Repubblica a proposito del bullismo è stato estesamente commentato su questo giornale e a mio modo di vedere anche alquanto travisato. Certamente, Michele Serra ha scritto che “il livello di educazione (…) è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza”, frase che è stata interpretata come espressione classista di una sinistra salottiera e antipopolare. Serra però considera ...

Bullismo - Michele Serra ha torto : di Cristina Zibellini In un paese nel quale la criminalità organizzata è un fatto vissuto da milioni di cittadini, soprattutto da quelli che hanno meno, come un veleno che inquina l’aria e, quando è possibile, spinge molti giovani a allontanarsi, lo scandalo per il comportamento di studenti arroganti mi sembra una comoda ipocrisia. L’ignoranza e l’aggressività sono comportamenti dominanti in ogni luogo sociale, e sono tipici di chi più ha. Che ...

Caro Michele Serra - ti spiego perché so che i veri bulli non sono poveri ma frequentano le scuole dei vip : Caro Michele Serra, abbiamo discusso a distanza , tu su La Repubblica, io su Tiscali, sulla scuola di classe, sui bulli, sule radici della disuguaglianza e su quelle della violenza tra studenti.

Bullismo e società : ecco perché Michele Serra ha torto : Tra errori logici e pressappochismo, l'editorialista di Repubblica propone di fatto una visione naturalistica della società, cristallizzandone le differenze di classe: è davvero questo il ruolo di un intellettuale?

Lucca - nell’analisi di Michele Serra non c’è niente di radical chic : Michele Serra pone il problema di un intero pezzo di Paese che si trova indifeso. Come al solito ci si limita criticare un passaggio, forse errato, di uno scritto che pone un problema serissimo. Gli strati popolari hanno perso ogni strumento culturale per difendersi, per essere “popolo” e sono relegati sempre più a quello di “plebe”. Non c’è alcuna spocchia radical chic in questa valutazione. Semmai vi è una fortissima preoccupazione. Un ...

Lucca - ha ragione Michele Serra : Non pensavo che lo avrei mai scritto, però lo scrivo: ha ragione Michele Serra. C’è grande fermento sui social per una delle sue “amache” apparsa su Repubblica. Serra prende spunto da un fatto di cronaca: un professore maltrattato da studenti bulli (e molto sboccati) in un istituto tecnico di Lucca. E ne trae considerazioni generali che a molti sono sembrate classiste: “Non è nei licei classici o scientifici, è negli istituti tecnici e nelle ...

Michele Serra ha risposto a chi lo accusa di essere classista : Michele Serra parte al contrattacco. Dopo l'ondata di polemiche che ha travolto la sua 'Amaca' che il 20 aprile ha dedicato all'episodio di bullismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni, l'editorialista di Repubblica torna sul tema con un lungo intervento in cui risponde a haters, detrattori e polemisti. Per rivendicare le sue radici di sinistra e ...

Salvini contro Michele Serra : 'Sui figli del popolo razzismo e ignoranza' : "Per alcuni 'intellettuali' di sinistra i ragazzi che vanno agli Istituti Tecnici o Professionali, i figli del popolo e non dei ricchi, sono più violenti e ignoranti, più spesso fanno i bulli a scuola.

Non vorrei essere il professore del figlio di Michele Serra : A proposito del professore bullizzato dagli alunni, Michele Serra nella sua "Amaca" di ieri scrive che certe cose - sintetizzo - si vedono solo negli istituti tecnici professionali e non nei licei classici o scientifici. E questo perché, scrive ancora, "l'educazione" del ragazzo "è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza".Per un attimo mettiamo da parte la vena classista dell'autore (che pare evidente) e proviamo ...