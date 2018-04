Mercati avviano all' insegna della cautela aspettando la BCE

finanza.lastampa

: Segnati questa: #I mercati asiatici avviano la settimana a passo lento - reteit_ : Segnati questa: #I mercati asiatici avviano la settimana a passo lento - infoiteconomia : I mercati asiatici avviano la settimana a passo lento -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Piazza Affari avvia la seduta sui valori vigilia , in linea con i principalidi Eurolandia . Gli investitori rimangono in attesa delle decisioneBCE che oggi 26 aprile si pronuncerà in ...