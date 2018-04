Mediapro | ' Fideiussione con bando sarà sbloccato o con canale della Lega'

Diritti tv - Miccichè : “Fiducioso che la fideiussione di Mediapro arrivi oggi” : C'è fiducia da parte della Lega Serie A sulla presentazione da parte di Mediapro della fideiussione per i Diritti tv 2018/21. L'articolo Diritti tv, Miccichè : “Fiducioso che la fideiussione di Mediapro arrivi oggi” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

A breve si scoprirà se gli spagnoli avranno in mano gli 1,3 miliardi previsti, ma considerato il ricorso di Sky si ipotizza una fideiussione con condizioni precise.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro a caccia delle banche per fideiussione : I soldi di MediaPro arriveranno. Al piu' tardi entro il 26 aprile: termine prorogato rispetto all'iniziale scadenza del 21 aprile, "ma solo per problemi legati alle festivita'", ha dichiarato ieri il numero 1 del Coni, nonche' commissario straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malago', al termine dell'assemblea della Confindustria del pallone tenutasi a Roma. "Nel corso dell'assemblea e' arrivata la conferma del versamento dei 64 milioni di ...

Gli spagnoli cercano garanzie per la fideiussione bancaria e guardano a diversi istituti di credito tra cui Intesa Sanpaolo e Unicredit. Prosegue il braccio di ferro con Sky.