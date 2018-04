Maturità | inizia il toto esame 2018 | si punta su Pirandello

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della Maturità. Bastianini per la rimonta. Inizia il warm-up : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di Moto3 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonisti cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...