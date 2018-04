Matteo Salvini | Il governo Pd-grillini? Ipotesi raccapricciante

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dopo l'apertura di Martina al Movimento Cinque Stelle e i nuovi attacchi di Di Maio a Forza Italia e Berlusconi,commenta così gli ultimi sviluppi delle consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico: "Adesso mi sembra che per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio- Di Maio-Renzi. Speriamo che non duri troppo. Secondo me, sarebbe unirrispettoso per gli italiani".Poi si lancia in una "profezia" su questa trattativa tra i dem e i pentastellati: "Quando avranno finito il loro amoreggiamento, se gli andasse male, cosa che penso, io ci sono. Se vogliono bussare alla porta del leader di centrodestra per parlare di programmi, però veri, non programmi che cambiano, come rappresentante di tutto il centrodestra". Sull'di un esecutivo Pd-M5s, di fatto il leader della Lega ha le idee chiare: "In questo momento stiamo parlando del surreale, ...