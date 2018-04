' Massi' contro Messi

Massimo Mauro contro Var e Rizzoli - "mi fa ca**re"/ Video - gaffe per l'ex Juventus con il designatore : Massimo Mauro contro la Var, "mi fa ca**re": sorprendente gaffe dell'ex Juventus e Napoli a Sky Calcio Club con Nicola Rizzoli ospite, ecco il Video del siparietto(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:27:00 GMT)

The Match - Massimo Gandolfini VS Vladimir Luxuria - scontro shock : "L'omosessualità è un disturbo…" : Vladimir Luxuria non ci sta: "Ma lei vive in questo mondo?". "Come si fa ad ignorare certi dati?", rilancia il neurochirurgo, "quelli sull'incidenza suicidaria, sui disturbi, sono tutti dati ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Massima attenzione contro il Chievo» : Sassuolo - "Ci siamo imposti di guardare a tutte le partite come importanti per portare a casa punti". Il tecnico del Sassuolo , Iachini , si prepara così al prossimo impegno, contro il Chievo : "Col ...

Vittorio Feltri contro Massimo D'Alema : 'Critica Vladimir Putin? Preferisce Breznev e Stalin' : Il Baffino nostrano, però, ha legato l'attacco alle vicende relative alla politica italiana, accusando i nuovi politici di avere simpatia per Putin. Una risposta, su Twitter, è arrivata da Vittorio ...

Massimo Siragusa : "La casa è rifugio - luogo di incontro - status sociale - affermazione di identità. Non averla è come perdere tutto" : Scorci di un paese, una viuzza stretta dietro l'angolo, case con pareti dai colori acquerello scartavetrate dal sole, dai venti e da tempeste, una cornice bianca, ancora mura e finestre vuote, un albero vivo, un cancello arancione circondato dall'edera, l'interno di una chiesa, le saracinesche abbassate. Apriamo "Respirano i muri" (contrasto editore) di Paolo Di Stefano e sono le foto di Massimo Siragusa - dense e limpide, immediate ed ...

Incontro tra Massimo Giletti e Fabrizio Corona : nuovo programma tv in vista? : Fabrizio Corona torna in Tv grazie a Massimo Giletti? Grazie all’indiscrezione e alle foto del settimanale Spy abbiamo visto un Incontro tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e Massimo Giletti, conduttore del programma di approfondimento politico de La7 “Non è L’Arena”. Fabrizio Corona torna in Tv grazie a Massimo Giletti? Corona e Giletti insieme a Milano che passeggiano: ad immortalare lo scatto i paparazzi di Spy, settimanale nato da ...

Nancy Coppola contro Massimo Ceccherini dopo Striscia la Notizia : Massimo Ceccherini e la rivelazione a Striscia: interviene Nancy Coppola Nancy Coppola si è scagliata poche ore fa contro Massimo Ceccherini dopo le rivelazioni che l’attore ha fatto a Striscia la Notizia in merito all’uso di droga da parte degli ex naufraghi e non solo durante la sua Isola dei Famosi. La cantautrice napoletana però non c’è stata al gioco di Ceccherini e ha voluto urlare la sua verità attraverso i suoi ...

Fabrizio Corona e Massimo Giletti : incontro a Milano per un programma insieme? (FOTO) : Il settimanale Spy pubblica in esclusiva nel numero in edicola da venerdì 23 marzo le immagini del sorprendente incontro, avvenuto a Milano, tra Massimo Giletti e Fabrizio Corona. Il giornalista e l'ex re dei paparazzi si sono incontrati davanti a un locale in centro a Milano e hanno passato diversi minuti a conversare. I due sono amici da molti anni, ma l'incontro potrebbe anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di ...

Eva Henger e Massimiliano Caroletti contro Alessia Marcuzzi : Dopo l’ultima sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, ha lanciato una non troppo velata frecciatina alla Marcuzzi. Caroletti ha pubblicato su “Instagram” una foto in cui, sulla scrivania che compare alle sue spalle, ci sono alcune foto di Simona Ventura, accompagnando il tutto con la didascalia: “E poi si torna alla vita quotidiana e al lavoro. Ringraziando Dio martedì prossimo ...

Eva Henger e Massimiliano Caroletti contro Alessia Marcuzzi : 'Mi aspettavo le sue scuse' : Dopo l'ultima sfuriata a tema canna-gate di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, ha lanciato una non troppo velata frecciatina alla Marcuzzi. Caroletti, ...

Eva Henger e Massimiliano Caroletti contro Alessia Marcuzzi : "Mi aspettavo le sue scuse" : Dopo l'ultima sfuriata a tema "canna-gate" di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, ha lanciato una non troppo velata frecciatina alla...

Isola dei Famosi 2018 - nomination scontro Marcuzzi-Henger/ Massimiliano Caroletti : la frecciatina avvelenata : Isola dei Famosi 2018, pagelle ottava puntata: fra i migliori Alessia Mancini e Nino Formicola, ma da apprezzare è il contributo di Francesca Cipriani, che...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Serie A Udinese - Oddo : «Fatto il Massimo contro la Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...

Massimo D'Alema firma contro la Tap : la retromarcia dopo cinque anni : Massimo D'Alema è disposto a tutti per vincere nel complicato collegio di Lecce, anche rimangiarsi di sana pianta quanto detto - proprio in Salento - appena cinque anni fa. La mossa disperata di ...