Martina | Riconosciamo passi avanti Direzione il 3 maggio

blogo

: MARTINA: PASSI IN AVANTI, RICONOSCIAMO CHIUSURA M5S-LEGA - antoniopascotto : MARTINA: PASSI IN AVANTI, RICONOSCIAMO CHIUSURA M5S-LEGA - blogstreetnews : [Fonte: internetepolitica_blogosfere_it] Maurizio Martina dopo il secondo incontro con Fico: 'Riconosciamo passi av… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) La delegazione del PD ha tenuto oggi un incontro di poco meno di 40 minuti con il Presidente della Camera Roberto Fico. Si sono presentati come sempre il reggente Maurizio, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci.Ecco che cosa ha riferito ai giornalisti, al termine dell'incontro, Maurizio:"Abbiamo portato le nostre valutazioni in ordine a quello che è accaduto in questi giorni. Registriamoinimportanti, che dobbiamo riconoscere, in particolare riguardo la richieste più importante sulla necessità di chiudere la fase di confronto con la Lega e il Centrodestra. Sono arrivate parole molto importanti su questo e che vogliamo riconoscere. Però non nascondiamo le difficoltà e differenze che animano il confronto tra noi, penso sia giusto dirlo per serietà e responsabilità. Abbiamo grande rispetto del ...