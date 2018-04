Martina | ' Passi avanti con M5S decideremo il 3 maggio' Diretta

Martina : da M5s passi avanti importanti - ma restano differenze : Roma, 26 apr. , askanews, 'Abbiamo portato a Fico le nostre valutazioni, riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti, in particolare rispetto alla richiesta fondamentale relativa alla ...

Martina : da M5s passi avanti importanti - ma non nascondiamo difficoltà e differenze : Il segretario reggente del Pd spiega: "Abbiamo deciso di convocare la Direzione nazionale il 3 maggio , in quella sede decideremo come sappiamo fare, come partito, come comunità, se e come accedere a questo confronto". Alle 13 si terrà l'incontro con la delegazione dei 5Stelle

Governo - Martina dopo il secondo incontro con Fico : “Passi avanti ma su confronto decideremo in direzione il 3 Maggio” : “Passi avanti soprattutto sulla chiusura del confronto con centrodestra e Lega, sul quale registriamo parole definitive. Al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra il M5s e noi”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina dopo il secondo colloquio alla Camera con il Presidente Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare l’ipotesi di un alleanza tra Pd e M5s per la formazione di un Governo. ...

