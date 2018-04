Martina ha aperto al dialogo | ma Renzi e i suoi hanno la maggioranza

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di governoFico : mandato finito - dialogo è aperto : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di governo Fico : mandato finito - dialogo è aperto : Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni abbiamo assistito a ...

Scontro nel Pd : Martina aperto al dialogo - i renziani no : Maurizio Martina prova a rappresentare entrambi gli schieramenti che si sono formati all'interno del suo partito in vista del confronto di domani con il Presidente della Camera Roberto Fico per valutare la possibilità di dare vita a una maggioranza di governo tra Pd e MoVimento 5 Stelle.Subito dopo il conferimento del mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla terza carica del Stato l'ala "renziana" ...