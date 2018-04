Market mover | l' agenda di giovedì 26 aprile | focus su riunione Bce

I Market mover della settimana - dal 23 al 27 aprile 2018 - : L'appuntamento principale della settimana è quello relativo alla riunione della BCE . Giovedì 26 aprile la Banca Centrale Europea comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria, ...

I Market mover della settimana - dal 2 al 6 aprile 2018 - : Ancora una settimana corta per i mercati finanziari europei. Lunedì 2 aprile Piazza Affari e le principali borse del Vecchio Continente resteranno chiuse in occasione del lunedì di Pasqua. In agenda ...