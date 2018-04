superguidatv

: Marcela Citterio ci parla di Heidi Bienvenida in una intervista #marcelacitterio #raigulp #HeidiBienvenida… - SuperGuidaTV : Marcela Citterio ci parla di Heidi Bienvenida in una intervista #marcelacitterio #raigulp #HeidiBienvenida… -

(Di giovedì 26 aprile 2018)farà il suo esordio il 30 aprile su Rai Gulp, la nostraideatrice della Serie TV Sta per sbarcare in Italia la serie tv argentina, versione “moderna” della famosasvizzera conosciuta da grandi e piccini. Dopo il grande successo riscontrato in America latina, arriverà anche in italia, precisamente su Rai Gulp dal 30 aprile, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18.25. L’acclamata serie per ragazzi, che in lingua originale prende il titolo dia casa, è ideata dall’argentina, già creatrice di altre amatissime serie quali Il mondo di Patty, Chica Vampiro e Io sono Franky. SuperGuidaTV ha raggiunto proprio la creatrice di questa serie Tv,, che ci ha risposto ad alcune domande e curiosità. Potrebbe interessarti:, trama e cast...