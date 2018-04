Maltempo India | temporali estremi a Sud | 37 000 fulmini in 13 ore 

meteoweb.eu

: L'export di uva indiana segna un calo delle esportazioni del 40%... - UvadaTavola : L'export di uva indiana segna un calo delle esportazioni del 40%... - Barcellonameteo : India, il maltempo fa strage: 8 morti - zazoomnews : India il maltempo fa strage: 8 morti - #India #maltempo #strage: #morti -

(Di giovedì 26 aprile 2018) In sole 13 ore lo stato dell’Andhra Pradesh, nel sud dell’, e’ stato tempestato di quasi 37.000, provocando la morte di nove persone, fra cui una bambina di nove anni. Si tratta di un fenomeno meteorologico definito dalle autorita’ locali come “estremo”, anche per le piogge pesanti ai quali glini sono abituati nel periodo dei monsoni, che dura da giugno a settembre. Monsoni che nell’Andhra Pradesh e nel sud inizia almeno un mese prima che nel resto del Paese. Il fenomeno, concentrato in poche ore, e’ tanto piu’ anomalo considerando che lo scorso anno circa 30.000caddero nell’intero mese di maggio in tutta la regione. Secondo il responsabile della protezione civile dello stato, Kishan Sanku, citato dalla Bbc, la formazione di violenti e anomalie’ dovuta quest’anno anche dalla ...