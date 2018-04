Malore nella Casa di Grande Fratello 15 | Alessia Prete è svenuta

GF - concorrente si accascia per un Malore. Diretta interrotta. Momenti di panico assoluto nella casa : un inquilino sviene sul pavimento e la produzione spegne immediatamente la telecamera per non impressionare il pubblico. Sale la paura. Cosa è successo : Momenti di terrore nella casa del Grande Fratello. Lo spavento è stato così grande che la produzione ha deciso di interrompere la Diretta. Ma Cosa è successo? Uno dei concorrenti si è sentito male e, all’improvviso, si è accasciato sul pavimento. I suoi coinquilini che erano presenti, si sono spaventati a morte perché non sapevano Cosa fare e Cosa stesse accadendo al ragazzo. È successo tutto in Diretta televisiva su Mediaset Extra. La scena si ...

Malore nella notte per Bianca Atzei. L’annuncio che sconvolge i fan : Sabato 21 aprile tutti i naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Posto d’onore per il vincitore dell’ultima edizione del reality, Nino Formicola che, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore. Ma c’erano proprio tutti i vip che, alla Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza, le curiosità, gli aneddoti sull’esperienza ...

Lutto nella televisione : una morte improvvisa. L’amata attrice è stata stroncata da un Malore sotto gli occhi sconvolti di chi le stava vicino. Inutile la corsa in ospedale : “Siamo devastati - mancherai a tutti” : Un brutto giorno per gli appassionati di serie televisive. Se ne è andata a soli 49 anni una delle attrici più amate del piccolo schermo. Le cause della morte non sono state ancora comunicate. La notizia è stata diffusa dalla Chicago Tribune e confermata dal produttore della serie, Dick Wolf, nonché da Gregory Jones, direttore della Kenwood Academy High School, dove la Brown svolgeva un ruolo di consigliere e era a capo di un corso di ...

Malore fatale nella notte - muore a 34 anni calciatore trevigiano come Astori : CASIER - Un Malore improvviso e inaspettato, nella notte tra venerdì e sabato, è costata la vita a Roberto Tangorra , il 34enne molto conosciuto nell'ambiente calcistico trevigiano e non solo. Il ...

Malore fatale nella notte - muore calciatore 34enne : Un altra tragedia nel mondo del calcio che ricorda da vicino la tragica morte del capitano delle Fiorentina Davide Astori. Ad una settimana di distanza è il mondo calcio trevigiano a piangere la scomparsa di Roberto Tangorra...

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un Malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviata l'intera giornata di campionato Il gol storico a Udine - quando era nella Roma : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Ecco chi era il 31enne difensore...

Salvato nella neve : Malore durante ciaspolata : Soccorso nella neve durante la ciaspolata . Dramma a Loro Ciuffenna in zona Baita del Meriggio , vicino alla Trappola, , luogo impervio e con molta neve. Un 60enne cardiopatico di Montevarchi si è ...

Astori - il Malore nella notte e la scoperta stamattina : Firenze sotto choc : Anche l'Udinese ha comunicato il rinvio della gara: 'A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la ...