Malagò | “sdegno assoluto per quanto accaduto a Liverpool”

(Di giovedì 26 aprile 2018) “è inaccettabile. Il mio sdegno è”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni, in merito all’aggressione del tifoso dei ‘reds’, Sean Cox, fuori dall’Anfield prima della semifinale di andata di Champions League tra Liverpool e Roma di martedì. “Ieri ho visto Bayern-Real, non mi sento di dire che sia stata una partita più spettacolare ma mi ha colpito vedere tranquillamente gente esultare in tribuna attorniata da tifosi dell’altra squadra. Questo sarebbe possibile qui da noi?”, aggiungedurante la conferenza stampa tenuta al Coni. (AdnKronos) L'articolo: “sdegnopera Liverpool” CalcioWeb.