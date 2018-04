Mafia | colpo al clan Rinzivillo di Gela | dieci arresti

Mafia - colpo da 8 milioni in un caveau a Catanzaro : arrestata banda foggiana. Azione militare concordata con le ‘ndrine : Portarono via 8 milioni di euro con un’Azione paramilitare durata in poco più di dieci minuti. Li ha arrestati la procura antiMafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, un anno e quattro mesi dopo l’assalto al caveau della società Sicurtransport di Caraffa. In manette sono finiti gli autori materiali della rapina da film, tutti appartenenti alla mala di Cerignola, nel Foggiano, specializzata in colpi di questo tipo, ...